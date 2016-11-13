Бездумный спарринг: избежим ли провокаций на матче сборных Украины и Сербии в Харькове?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
13 ноября 2016, 20:56

Неужели нельзя провести матч в другом украинском городе, расположенном подальше от границы с Империей комплексов?

Сурковская почта ныне является предметом серьезного обсуждения в Украине. Собственно, в попытках агрессивного северо-восточного соседа дестабилизировать ситуацию в Украине и без стараний отечественных хакеров можно было не сомневаться. В Кремле, похоже, испытывают какую-то чистую, незамутненную никакими примесями ненависть к нашему народу (и обильно прививают этот эликсир миллионам россиян, весьма успешно, нужно признать). Просто в сурковских письменах есть конкретика, в том числе и временна́я. Судя по всему, вторая половина ноября для Украины будет жаркой.

Несколько дней назад замминистра по временно оккупированным территориям и делам временно перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что на футбольном матче Украина—Сербия в Харькове 15 ноября реальны провокации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"План Суркова" — не выдумка и не фантазия. Для его реализации совсем не обязательно быть с Кремлем "на связи". Достаточно иметь авантюристическую склонность и неуемную жажду власти", — отметил он. По словам Туки, на формирование "команды" для проведения провокаций уже перечислили деньги, а участников для воплощения замысла ищут по всей стране. Недостатка в беспринципных жлобах Украина, увы, не испытывает.

"За сутки получил эту информацию из трех независимых источников: футбольные фанаты, не совсем отмороженные "отморозки", которые готовы "подзаработать", но к крови не готовы, и ... СБУ. Первая репетиция — матч Украина—Сербия в Харькове 15-го числа. Слишком "сладкий момент": город Харьков близок к границе (русские своих не бросают), Сербия демонстрирует поддержку агрессора — России (бей врагов), "геть_тарифи" + "влада_саджає_патріотів" (владу геть)", — добавил Тука.

В связи с этим у меня вопрос к нашей доблестной Федерации футбола: скажите, пожалуйста, а вы хорошо думаете при выборе спарринг-партнеров для сборной Украины? Спору нет, сборная Сербии — крепкая команда, считается, что по стилю она напоминает команду Хорватии — соперника сборной Украины в отборе к российскому Мундиалю. И почему бы ни проверить свои силы на фоне такого оппонента? В чисто игровом отношении такой спарринг может быть полезен. Но… Не открою большого секрета, если скажу о том, что сербские фаны (а они наверняка захотят в изрядном количестве посетить поединок) во время событий последних двух лет сполна проявили свою пророссийскую позицию.

Провокационное исполнение "Катюши" на баскетбольном матче "Црвены Звезды" с киевским "Будівельником" в 2014 году с очевидной целью уязвить украинских баскетболистов, абсолютно внятная поддержка России во всем (хотя украинские фанаты всегда провозглашали "Косово — это Сербия", даже на моем киевском многоквартирном доме в дни горячего противостояния на территории бывшей Югославии было написано слово "Сербия", причем на языке оригинала), устоявшиеся сербско-российские связи на клубном уровне (альянсы фанов "Црвена Звезда" — "Спартак" и "Партизан" — ЦСКА живы) — очевидные факты. И сейчас, когда наша страна воюет за свою независимость, а ослепленный своим мнимым величием сосед использует малейшую возможность для того, чтобы нам навредить, матч Украина — Сербия в приграничном Харькове — просто идеальная площадка для российских провокаций. Наша страна и так настрадалась от российских гастролеров, но ведь мы сами провоцируем их приезд. Уверен, немало россиян постарается воспользоваться возможностью напакостить украинцам, подготовив провокации в первой столице. "Окна на границе" вполне могут оказаться весьма широкими, да и ручеек неадекватов из ОРДЛО в дни проведения матча Украина — Сербия может разрастись до солидных размеров.

Да, и, собственно, харьковские (и не только) "титушки" за гривенник вполне могут принять посильное участие в антиукраинском шабаше. Честно заработать такие существа ведь не в состоянии, а хочется же всего и сразу. Ну, подумаешь, поразжигаю немного костер войны (и так полыхающий), зато получу хрустящие купюры (если кураторы не обманут). Не так ли, малолетние продавцы совести?

Неужели нельзя было выбрать соперника из другой страны? Неужели нельзя провести матч в другом украинском городе, расположенном подальше от границы с Империей комплексов? Или все-таки подбросить изрядный кусок работы правоохранительным органам и СБУ — это в порядке вещей для Федерации футбола Украины?

Ультрас сборной Сербии с символикой сепаратистов

Поймите меня правильно: я вовсе не против футбола в столице Слобожанщины. В Харькове очень любят великую игру, а болельщики способны создать колоссальную позитивную ауру на трибунах, в том числе и на матчах национальной сборной. В первой столице — отличный стадион, который просто не может простаивать годами в ожидании большого футбола. И я вовсе не против нынешнего руководства Федерации футбола Украины. Несмотря на тяжелое время, король спорта по-прежнему популярен в нашей стране, а получение Киевом права на проведение финала Лиги чемпионов — главного матча европейского клубного календаря — несомненный успех. Но поединок Украина — Сербия в Харькове (а чего бы с Россией не сыграть, чего уж там, гулять так гулять!) — не самая лучшая идея. Дай Бог, чтобы и это испытание мы выдержали.  

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