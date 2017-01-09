Босфорский марш: а нужен ли нам берег турецкий?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
9 января 2017, 12:08

Турецкий опыт будет для кандидатов в сборную Украины весьма полезным, считает Алексей Рыжков.

Футболисты из украинского чемпионата прокладывают себе дорогу к берегам Босфора. Только за последнее время Евгений Селезнев, Александр Рыбка, Александр Караваев обрели рабочие места в турецкой Суперлиге. Турецкие СМИ сообщают об интересе тамошних клубов к Домагою Виде, Ярославу Ракицкому, Жуниору Мораэсу, Алану Патрику, Юнесу Беланде. И поначалу небольшой украинский футбольный ручеек, текущий в направлении Турции, превратится в полноводную реку? Вполне вероятно. И я совсем не исключаю того, что в ближайшее время на украинских специализированных телеканалах достойное место займут матчи чемпионата Турции. Южные эмоции, приправленные мастерством наших соотечественников, разве это не любопытно?

Чем привлекает Турция представителей нашего чемпионата? Стабильностью и спокойствием? Отнюдь. Теракты в Турции, к сожалению, случаются с пугающей регулярностью, и страдают в них как граждане Турции, так и иностранцы, порой даже весьма высокопоставленные. Случается, что свои злодеяния террористы осуществляют в непосредственной близости от спортивных арен, в частности, не так давно это имело место в Стамбуле. Так что назвать Турцию спокойной страной даже по сравнению с воюющей Украиной нельзя.

Назвать Турцию спокойной страной даже по сравнению с воюющей Украиной нельзя

Уровень чемпионата? Александр Рыбка, например, считает так: "Чемпионат Турции — турнир высокого уровня, играть в нем очень интересно любому футболисту. Посмотрите, насколько сильные футболисты играют в этой стране. Здесь нет простых матчей, все поединки проходят на максимальных скоростях. Считаю, переход в "Карабюкспор" — это хороший шаг в моей карьере". Известный украинский тренер Валерий Яремченко перспективы в Украине не видит: "Ракицкому следует рассмотреть вариант с "Бешикташем". Украинский чемпионат в последнее время очень сдал и уступает по силе турецкой Суперлиге. Вряд ли Ярослав сможет прогрессировать в Украине". О том, где уровень чемпионата выше, можно поспорить, но прийти к единому мнению все равно вряд ли получится. Единственное, с чем, наверное, согласятся все: у турецкой Суперлиги тренд нынче восходящий, а украинской Премьер-лиги — нисходящий.

Деньги? Вот в этой сфере, пожалуй, у турок аргументов побольше нашего. "От такого предложения и дальнейшего карьерного роста я не мог отказываться!" — подчеркнул Александр Караваев, прощаясь с партнерами по "Заре". Очевидно, зарплата в "Фенере" повыше будет, чем в мыкающейся по съемным квартирам "Заре". Но вот что касается карьерного роста, то меня терзают смутные сомнения… Просиживание лавки в титулованном турецком клубе — разве это карьерный рост? Дай Бог, конечно, Александру выиграть борьбу за место в основе. Но с каких, собственно, пор успешным продолжением карьеры считается переход из стана одного из лидеров украинского чемпионата в ряды одного из лидеров турецкого? Конечно, если деградация отечественной Премьер-лиги продолжится, то такая постановка вопроса будет вполне реальной. Однако то, что вытворяли с турецкими клубами минувшей осенью "Шахтер" и "Динамо", позволяет все-таки говорить о том, что есть еще порох в украинских пороховницах.

Инфраструктура? Здесь мы заметно уступаем османцам. Современные стадионы появляются в Турции с завидной регулярностью. И таковыми могут похвастать не только стамбульские гранды (все они обзавелись модерновыми аренами в ХХI веке). Суперсовременные спортсооружения появились уже в Конье (возведение стадиона обошлось в сумму около 50 млн долл.), Анталье (в курортной столице, городе проведения Всемирной выставки "Экспо-2016" возвели стадион с применением альтернативных источников энергии, эта арена является крупнейшей в мире, работающей на солнечных батареях, 5600 фотоэлектрических модулей способны производить до 1,3 кВт энергии в день), Бурсе (стоимость проекта уникального стадиона-крокодила авторства знаменитого турецкого архитектора Хасана Сезюнера — 78 млн долл.), Кайсери (уникальная разработка модного архитектурного бюро "Офис Мимарка" стоимостью 28 млн евро), Мерсине (постройка главной арены ХVII Средиземноморских игр вылилась в кругленькую сумму 100 млн евро), Шанлыурфе (скромный местный футбольный клуб располагает отличной 30-тысячной ареной, использовавшейся для чемпионата мира по мотокроссу). Добавлю, что ныне ведется реконструкция или строительство еще около двух десятков больших и малых арен по всей Турции. Трабзон, Адана, Газиантеп, Эскишехир, Измир, Измит, Диярбакыр в ближайшее время получат более чем 30-тысячные арены — воплощение современности. Подчеркну: Турция ведь не планирует проводить в ближайшие годы крупный футбольный форум, но соответствующей инфраструктурой обзаводится! А мы… Остается лишь горестно вздохнуть. Инфраструктурный прорыв, осуществленный перед Евро-2012, закрепить не удалось. И это мы сейчас ведем речь только о стадионах, потому что всерьез рассуждать о конкурентоспособности, скажем, украинских автодорог по сравнению с турецкими, увы, нельзя.

"Наше футбольное паломничество в Турцию выглядит как приговор украинскому футболу", — эти слова довелось услышать совсем недавно в кулуарах во время знакового внутриукраинского матча от заметного в отечественных футбольных кругах человека. Но не слишком ли мы сгущаем краски? Давайте все-таки не разбрасываться такими словами как "приговор". А турецкий опыт будет для кандидатов в сборную Украины весьма полезным. Была бы игровая практика в достаточном объеме.

 

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