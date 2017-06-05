"Старая синьора" на королевском приеме: почему "Реал" сильнее "Ювентуса"

Главный матч европейского клубного календаря, состоявшийся в прошлую субботу в Кардиффе, подтвердил правильность притязаний мадридского "Реала" на всеохватывающее доминирование. Второй раз подряд Лигу чемпионов выиграл "королевский" клуб, вчетверо перезабивавший оппонентов!

"Лучшая атака" против "лучшей обороны" — так, следуя устоявшимся штампам, анонсировали эту битву. О, сколько же раз в преддверии решающей футбольной евросубботы звучало слово "катеначчо"! Честно говоря, не знаю, чем игра современного "Ювентуса" напоминает псевдознатокам образцы закрытого футбола. Сила "Юве" — в том, что его игра разнообразна, и команда может эффективно применять набор тактик по ходу матча. Именно тактическая гибкость и отличает туринцев от "Барселоны" и мадридского "Атлетико". Каталонцы в основном безудержно атакуют, а "матрасники" в основном четко обороняются. А в чем сила "Реала"? Под знаменами "королевского" клуба собраны, как по мне, индивидуально сильнейшие игроки мира. При этом они находятся под присмотром великого экс-плеймейкера, а ныне имеющего все шансы стать лучшим тренером в мире француза Зинедина Зидана.

Полагаю, что финал в Кардиффе — это тренерская победа Зизу над Массимилиано Аллегри. В первом тайме поинтереснее смотрелись "бьянко-нери", а вот после перерыва мадридцы закружили такую карусель у ворот Джиджи Буффона, что хваленая туринская оборона и сам топ-голкипер дрогнули. Во многом, это — результат добросовестной работы Зидана в перерыве. Ее он провел лучше, чем Аллегри, в 2015–2017 годах трижды подряд добившийся с "Юве" "Золотого дубля" — побед и в чемпионате, и в Кубке страны. Согласитесь, провернуть такую операцию в одном из чемпионатов стран "большой пятерки", мягко говоря, весьма непросто. Вместе с тем, ментально ко второму тайму главного матча сезона "Юве" оказался не готов, и это — камень в огород Аллегри. А фланги "Реала" оказались эффективнее флангов "Ювентуса".

Роль личности в футбольной истории? Преуменьшать вклад Криштиану Роналду (5-й сезон подряд становится лучшим бомбардиром Лиги чемпионов!) в общекомандный успех не стоит. В решающих матчах завершившегося розыгрыша он выстреливал сериями, приводя в уныние фанов "Баварии", "Атлетико" и "Ювентуса". Похоже, именно сейчас — в возрасте за 30 — Кришти обрел идеальную форму! Однако при всей неподражаемости Роналду большинство голов "Реала" в Кардиффе — плод именно командных усилий, слаженной работы всего игрового механизма. И это еще один вист для Зидана.

Серхио Рамос? Да, его откровенно неспортивное поведение вызвало массу возмутительных возгласов. Изобразив дикую боль от микротолчка, Рамос добился своего: немецкий рефери Феликс Брых показал вторую желтую карточку "ювентино" Хуану Квадрадо и оставил "бело-черных" на решающие минуты в меньшинстве. В определенной степени это повлияло на ход матча. Экс-футболист "Шахтера" и национальной сборной Украины Вячеслав Шевчук, комментируя это поступок Рамоса, ничтоже сумняшеся, заметил: "Это — современный футбол, нужно провоцировать всегда. Это — нормально!" Видимо, у нас разные представления с Шевчуком о "нормальности", ну, да ладно. А украинские болельщики сразу вспомнили, как в свое время по-хамски вел себя Рамос по отношению к Александру Рыбке, когда послал тогдашнего вратаря киевского "Динамо" в нокаут во время матча "Реал" — "Динамо" в Мадриде. Как знать, может быть, именно тот хулиганский поступок Рамоса и испортил карьеру талантливому украинскому киперу.

Джанлуиджи Буффон? Легендарный голкипер, чемпион мира стал главным антигероем кардиффского поединка. Он, что называется не выручил. Рикошеты, пару раз изменявшие направления ударов "сливочных", оказались для Джиджи роковыми. Нет, "буффонадой" его действия на этот раз никто не называл (на заре карьеры легендарного "портьере" медийщики частенько грешили подобными издевками во время неудачных игр Буффона), но добрых слов за субботний вечер страж ворот "Юве" не заслужил. После матча он не скрывал горьких слез, но подчеркнул, что у него остается шанс выиграть Лигу чемпионов: контракт Джиджи с "Юве" действует еще год.

Матч был омрачен известиями из Турина, где в результате давки на площади Сан-Карло во время массового просмотра финала пострадала добрая тысяча человек, а с десяток фанов — в тяжелом состоянии в туринских больницах.

Примечателен такой факт: на всем Апеннинском полуострове региональная итальянская пресса желала победы в финале своим соотечественникам, а вот каталонские спортивные издания в день финала вышли с откровенными заголовками, вроде Forza Juve! ("Вперед, Юве!") и портретами экс-барселонца, а ныне туринца Дани Алвеса в комбинированной барселонско-ювентийской футболке, четко обозначив свои симпатии в главном матче еврокалендаря.

Чего же больше — радости или разочарования — принес кардиффский поединок нейтральному любителю футбола? Ну, обилие голов в финале — это всегда радует. В то же время, столь неравномерное их распределение зачастую огорчает. То, что Шевчук назвал "современным футболом", то есть провокационная манера действий отдельных футболистов, безусловно, удручает. И многих даже весьма молодых людей заставляет произносить проклятия в адрес современного футбола. Вот, мол, раньше, было время! Но не думаю, что футбольное сегодня, даром что суперкоммерциализировано, откровенно грязнее периода, скажем, 15-летней давности. В сравнении с 1970-ми, когда родился тотальный футбол? Не стал бы идеализировать и то время. Просто мы, тогдашние, смотрели на футбол (которого на советском ТВ было крайне мало) восторженно-наивно. Поэтому и склонны романтизировать тот футбольный век.

"Кардифф подтвердил простую формулу: побеждает тот, у кого больше денег", — такую точку зрения также доводится слышать сегодня. Она недалека от истины. Боссы "Ювентуса", раздавая интервью после столь сокрушительного фиаско, подчеркивали необходимость новых дорогих покупок, чтобы "скамейка "Юве" не уступала скамейке "Реала". Тем самым лишний раз подтверждая исключительную роль денег в современном футболе. Впрочем, финансовый успех "Старой синьоры" в этом сезоне очевиден: она стала первым в истории клубом, заработавшим в Лиге чемпионов свыше 100 млн евро. Бюджет "Ювентуса" по итогам евросезона пополнился 109 млн евро, а их оппонентов по финалу — "лишь" 80,9 млн.

А как вам предфутбольное шоу в столице Уэльса? Киеву предстоит принимать еврофинал в следующем сезоне. И опыт валлийцев нам может быть полезен. Надеюсь, что шоу-часть в столице Украины будет ярче, чем в Кардиффе. Связь грядущего финала с нынешним и позволила нам не ощущать себя чужими на празднике футбольной жизни, а предаться сладостному предвкушению. И к нам, даст Бог, съедутся сильнейшие футбольного мира сего. Ждем.