Кому охота до бойкота: почему россияне лучше нас "знают", что мы собираемся делать?

Российские медиа сделали попытку внедрить в массовое сознание россиян идею о всенепременном бойкоте Украиной российского Мундиаля, если сине-желтая дружина туда попадет по итогам отбора. Собственно, когда российские СМИ (ну, если их так можно назвать) делают попытку что-то внедрить в умы своих соотечественников (собственно, умы ли?), у них это с блеском получается, будь то страшилки про "распятого мальчика", орнитологические опыты "злобных хохлов" со снегирями или неприятие русского языка на берегах Днепра.

На этот раз некий "высокопоставленный источник в Федерации футбола Украины" вроде бы поведал российским акулам массовой дезинформации о том, что власти Украины хотят, чтобы сборная страны завоевала путевку в Россию по игровому принципу, но демонстративно отказалась ехать "за поребрик". "Сенсацию", как это водится в "стране воинствующих ихтамнетов", подхватили и растиражировали мгновенно. Патриарх советского футбола Никита Симонян даже дал безапелляционный комментарий: "Чемпионат мира в нашей стране совершенно точно обойдется без участия сборной Украины. Украинской стороне могу лишь ответить фразой, которую когда-то сказал Наполеон: "От великого до смешного — один шаг". Вот так вот: "совершенно точно". Оговорка (почти по Фрейду) 90-летнего старца? Не стал бы списывать все на возраст. Скажу о том, что слова Симоняна именно в такой транскрипции растиражированы массово. То есть, иными словами, россияне дают понять абсолютно всем: Украину на Мундиале не ждут. И, как это водится у них, обвиняют в гипотетическом нежелании омрачить футбольный праздник бойкотом именно Украину.

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Эти слова — словно руководство к действию для ФИФА (УЕФА): сделайте, мол, все, чтобы Украина на Мундиаль не попала по игровым причинам — тогда и не будет проблемы. Очень боюсь, что попытку не пустить Украину в Россию по итогам отборочного турнира мы увидим на практике. Если смотреть правде в лицо, то наша сборная в игровом плане убедительной не выглядит. Не могу сказать, что я преисполнен большого оптимизма относительно ее перспектив в отборочной группе. Сине-желтая дружина играет неровно, а соперники (Хорватия, Турция, Исландия) весьма мастеровиты и организованны. И уж точно не снедаемы вопросом "ехать или не ехать за поребрик". Сознательно уступать путевку кому-либо из оппонентов наши футболисты и тренеры, конечно, не будут, но вот аргументов на футбольном поле им попросту может не хватить. Если же, несмотря ни на что, подопечные Андрея Шевченко и его зарубежных помощников все-таки завоюют право поехать за Хутор-Михайловский, то, как по мне, вопрос "ехать или не ехать" станет главной темой обсуждения на различных ток-шоу, в аналитических передачах не только спортивной (или футбольной) специализации. Причем, как это часто бывает, выскажутся на эту тему все и по большей части те, кто о футболе ни сном, ни духом.

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На мой взгляд, сейчас готового решения у руководителей нашего футбола нет. Неадекватность российских трибун в отношении нашей сборной, провокации тамошних спецслужб (если они творят беспредел в столице Украины, то можно только ужаснуться, представив их возможности ТАМ), простое необеспечение безопасности украинской официальной делегации, не говоря уж о наших болельщиках (что-то мне подсказывает, что значительную часть членов украинских ультрас-групп "за поребрик" не пустят, а смогут ли за себя постоять те украинцы, которые все-таки попадут на Чемпионат мира, большой вопрос) — все это может стать реальностью. Даже "гарантии безопасности" в наше время стоят немного (особенно от страны, уже неоднократно гарантировавшей территориальную целостность Украины, но при этом грубо попирающую международное право и не соблюдающую условия собственноручно подписанных филькинограмотных, как оказалось, договоров), но и таковых мы пока не дождались от кремлевских глашатаев. Нынче они все больше твердят о том, что чемпионат мира "совершенно точно" обойдется без Украины.

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Бог судья г-ну Симоняну. Неоднократно человек, считающийся соратником Лобановского, приезжал в нашу страну (в свое время даже трудился на посту наставника одесского "Черноморца"), и всякий раз был принят по высшему разряду. Возможно, почтенный футбольный деятель в силу возраста запамятовал некоторые детали украинского гостеприимства? А, может, просто, не задумываясь, следует в фарватере кремлевского "крымнашизма" и "антибендеровщины"? Вероятен и третий вариант — лучший бомбардир московского "Спартака" за всю историю красно-белого клуба все понимает, но выработал в себе привычку к конформизму. "Своя рубашка ближе к телу" или "Тише едешь — выше должность" — как-то так.

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"При чем здесь Наполеон?" — спросите вы. Подбор цитаты весьма своеобразный. В 1812 году воинство Наполеона отступало из Российской империи. От 400-тысячной Великой армии осталось около 30–40 тысяч человек. Фиаско налицо. Во вроде бы покоренной Европе назревали восстания. Наполеон же позволяет себе философствования: "Я покинул Париж в намерении не идти войной дальше польских границ. Обстоятельства увлекли меня. Может быть, я сделал ошибку, что дошел до Москвы, может быть, я плохо сделал, что слишком долго там оставался, но от великого до смешного только один шаг, и пусть судят потомки". Положение Наполеона чью-то нынешнюю ситуацию не напоминает первому спартаковцу России?