Прекращение огня — да! Примирение — нет!

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

5 августа 2017, 21:10

С Россией нужно как-то соседствовать. Но это соседство с врагом, который в любой момент может всадить нам нож в спину. 

В последнее время в Сети снова появилось много материалов на тему: "даешь мир с Россией любой ценой!" Авторы на разный лад пересказывают одну и ту же мантру о расколотом обществе в Украине; о том, что нужно "перевернуть страницу", "нужно искать точки общего, а не враждовать", "отказаться от языка вражды и ненависти".

Публикации эти, как правило, "подкрепляются" результатами социсследований, откуда ясно, что значительная часть граждан Украины готова голодать, но подавай им дружбу с Россией.  Однако этот дискурс не находит отклика у большинства украинцев. Не цепляет нас ностальгия за "братскими узами".

В то же время, наши замеры показывают, что идейной "ваты" в Украине осталось не более 7%. В основном это диванные зрадофилы, неистово лайкающие местных "экспертов" — кремлеботов. Эта категория все еще думает, что Украина не на долго, "хунта рухнет и вот тогда…". Но они ничего не будут делать, для того, чтобы "хунта рухнула". Их удел — сетевое ботствование в замкнутых комьюнити таких же зрадофилов.

Значительная часть бывшей "ваты" уже давно перекочевала в "болото", которому нужна еда и работа, а не "русский мир!" И таких около 20%.

Не будут они голосовать за пророссийские партии, выходит на акции протеста и подписывать петиции. Они хотят все забыть. Забыть Майдан и Антимайдан, 2014 год, Крым, АТО и войну.  Они уже свыклись с потерей "ВКонтакте" и "Однокласников", с тем что не будут смотреть "Рашатудей". Им уже все равно. И, вопреки усилиям МинСтеця, мы научились с ними работать. Там "Оппоблок" и другая "пятая колона" ничего не поймает.

Зато 55% не простят и не забудут. Для этого большинства "примирение" с агрессором является предательством. Часть из них — русскоязычные, которые сознательно поддержали борьбу Украины за независимость против российского агрессора.

Да, все мы понимаем, что с Россией нужно будет как-то пытаться соседствовать. Но это соседство с врагом, который в любой момент может всадить нам нож в спину.  Это не "добрососедство", "партнерство" или "дружественные отношения". Все подобные термины в отношении РФ девальвировались после 2014 года.

Нет у нас больше общей истории. Путин ее стер, начав вторжение в Крым. Нет у нас и стратегических общих интересов. С врагом воюют, а не торгуют. Нет у нас с Россией и общего будущего. Террористы — не договороспособны.

Поэтому все эти разговоры о "примирении" — это пропагандистские уловки гибрессии против Украины. 

Сегодня возможно "прекращения огня", но не "примирение".

Недавно один кремлевский лузер написал, что "об Украине России надо забыть. Навсегда. И больше не пытаться её спасать или поглощать. Украина — враг".  Очень правильное определение. Только врагом нас сделала сама Россия. И мы об этом уже не жалеем.

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перемирие Россия Украина война авторская колонка прекращение огня Виталий Кулик
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