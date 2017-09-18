"Оральная вакцинация" лис, или Новые способы распила бюджета

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

18 сентября 2017, 18:39

Складывается впечатление, что чиновники в попытке дерибана бюджета соревнуются между собой в циничности и абсурдности формулировок.

Когда начинаешь внимательно вчитываться в формулировки программ и бюджетов наших госорганов в части освоения бюджета, складывается впечатление, что чиновники соревнуются в их нелепости и цинизме. Сегодня все мыслимые рекорды в этой связи бьет Запорожская область.

Недавно местное интернет-издание "Вместе" опубликовало выдержки из проекта решения о "Программе оздоровления территории Запорожской области от бешенства на 2017-2021 годы". Документ готовит один из департаментов ОГА и его в ближайшее время должны вынести на сессию облсовета.

ВНИМАНИЕ!! Сейчас будет самое интересное! На "оральную вакцинацию лис" предполагается потратить… свыше 154 миллионов (!!!) гривен. Причём уже в 2017 году чиновники хотят потратить на лис без малого 31 миллион гривен. Как сказано в проекте решения, в процессе оральной вакцинации лис необходимо задействовать авиацию и спутниковую аппаратуру.

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Нет, я допускаю, что в ветеринарной и природоохранной сфере есть такая практика как "иммунизация диких мясоедных животных". Речь идет о бешенстве среди лис, которые регулярно выходят к населенным пунктам и охотятся на домашних животных. "Методические рекомендации по планированию, организации и проведении пероральной иммунизации диких плотоядных против бешенства" утверждают, что вакцинацию необходимо делать применялась дважды в год (весной и осенью).

Однако, есть и одно "но".

Некоторые бывалые ветеринары считают кампанию по "оральной вакцинации лис" удобной формулировкой "освоения" бюджетных средств, которую сложно проконтролировать. Так считают и в кулуарах Запороской ОГА и обсовета.

Инициатива "оральной вакцинации" принадлежит начальнику Департамента экологии Запорожской ОГА Виталию Гордиенко, которого не безосновательно считают близким к губернатору области Константину Брылю. А готовил проект Вадим Фиоктистов (глава департамента агропромышленности ОГА) вместе с экологами. В последнее время областные экологи просто фонтанируют идеями, аккуратно подкладывая под них новые бюджетные предложения.

Эта история с "оральной вакцинацией" уж сильно напоминает аналогичные природоохранные инициативы в других областях, которые в итоге оказывались банальным распилом. Некоторые помнят нашумевшее дело с "законопачиванием дупел" деревьев в парках Херсона в 2010 году. Когда на это благое дело из городского бюджета экс-мэр города Владимир Сальдо выделил 2 млн грн (по курсу 2010 года). Естественно, что херсонцы так и не нашли тогда законопаченные дупла. И деньги из бюджета растворились.

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Иногда складывается впечатление, что чиновники в попытке дерибана бюджета соревнуются между собой в циничности и абсурдности формулировок. Они готовы под "законопачивание дупел" и "оральную вакцинацию лис" списать сотни миллионов бюджетных денег. При этом на критику общественников отвечают отписками с отсылками на тонны нормативных документов и постановлений. Любое идиотское решение может быть оправданно бюрократическими циркулярами.

Поэтому, если в следующий раз вы зададитесь вопросом: почему в селах нет школьных автобусов, нет нормальных дорог, задерживают зарплату бюджетникам, нет средств для переселенцев. Знайте, чиновники потратили ваши деньги на "оральную вакцинацию" и "законопачивание дупел"… 

фото: vmestezp.org 

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