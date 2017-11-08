Фиг вам, а не тысяча евро, дорогие украинцы!

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

8 ноября 2017, 06:52

"Райские документы" не станут ударом ни по чьей репутации. 

Каждому жителю планеты – по одной тысяче евро. Таковы подсчёты журналистов, которые предали огласке новые схемы уклонения от налогов. Их практикуют в большинстве стран мира. Результат расследования выявил имена более сотни уклонистов, среди которых большинство – политики, но есть и звёзды шоу-бизнеса. 

Сумма, утаённая от налогов, составляет 7.9 триллионов евро. Вот эту самую цифру журналисты и разделили на количество населения Земли. Получилась тысяча на нос.

Хоть эта информация и отвлекает от персоналий, она сама по себе достойна отдельного разговора. Именно потому, что расследователи подсознательно захотели всё отнять и поделить. Сто лет назад к этому уже призывали в одной, отдельно взятой стране. Чем всё закончилось, разрушенный до основанья мир помнит до сих пор. Журналисты делят несуществующие триллионы так же, как украинцы некогда делили так и не полученные сокровища гетмана Павла Полуботка. Если не ошибаюсь, каждому из тогда 52-х миллионов украинцев насчитали минимум по одной тысяче долларов, которые так никто и не получил. Много позже выяснилось: золото было, но им покрыли долги, которые СССР наделал за Вторую мировую войну перед западными союзниками.

Но если по золоту Полуботка в 1993 году даже было отдельное заседание Верховной Рады первого созыва, по "райским документам" пока ничего не предвидится. При том, что уклонение от уплаты налогов – одно из самых серьёзных преступлений в цивилизованном мире. Классический пример – история знаменитого американского гангстера Альфонсо Капоне, которого не могли прижать за рэкет, наркотики и проституцию, разваливали дела о его причастности к убийствам, но за неуплату налогов таки арестовали и надолго закрыли. Почему же, в таком случае, спокойна английская королева Елизавета Вторая, живая легенда и моральный авторитет наравне с Папой Римским? Или певица Мадонна? Или актриса Кира Найтли, звезда "Пиратов Карибского моря"? Они инвестируют миллионы через оффшоры в островных государствах, хотя при этом занимаются благотворительностью, особенно – Её Величество королева.

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 На фоне этого непонятна одна тема и понятны многие другие. В первом случае не ясно, зачем журналисты начислили 1 тысячу евро каждому из живущих. Если не будет соответствующих уголовных дел, триллионы не конфискуют. Это значит, на дармовую тысячу каждый должен только облизаться. Неужели целью было вызвать у людей праведный гнев? Мол, глядите, богачи не платят налоги, воруют у нас, давайте их накажем, пускай раскошелятся. Вряд ли. Кто-то решит привлечь к ответственности Елизавету Вторую? Тоже наряд. Всплыла информация, что Россия тайно инвестировала в Facebook и Twitter, взяв эти ресурсы под частичный контроль. Но значит ли это, что держатели основных пакетов акций вернут Кремлю деньги, а мы с вами откажемся от Facebook так же, как от ВКонтакте? Конечно же, нет. Деньги уже давно живут своей, отдельной жизнью и утратили запах. Их даже не всегда можно потрогать, этих триллионов в виде сложенных в стопку купюр никто никогда не увидит. А вот что понятно, так это повышенный интерес к украинской составляющей "райских документов". 

Прежде всего - президент Пётр Порошенко. Ничего нового, всё та же история с корпорацией Roshen, которую общественные активисты и политические оппоненты требуют от него продать уже четвёртый год. Сейчас снова заговорили о том, что глава государства уклоняется от обязанности платить налоги в казну своего же государства. Для того и была создана оффшорная компания – чтобы выводить миллиарды. В ответ от соратников прозвучало: это минимилизация налогов, что есть нормально, ведь деньги счёт любят. А вскоре после этого уже сами разоблачители уточнили: говоря о господине Порошенко, обсуждали именно намерения уклониться от уплаты налогов, а не доказанный факт.

Если дают "соскочить" президенту, стоит ли говорить, что без особых последствий переживут упоминание своих фамилий в "райских документах" Антон Пригодский, близкий соратник сбежавшего Януковича, топ-менеджер "Укртрансгаза" Сергей Алексеенко или бывший вице-премьер Валерий Вощевский. Давайте не будем забывать, что опубликованные годом раньше электронные декларации украинских политиков и чиновников показали огромные доходы подавляющего большинства. Причём явно не трудовые. Запад шокирован, журналисты не жалели стрел и жал в адрес большинства персоналий, обычные граждане не выбирали выражений. Однако все "обвиняемые" вышли сухими из воды и продолжают обогащаться. Лидер "радикалов" Олег Ляшко – тот вообще выиграл состояние в лотерею, и даже не покраснел.

В случае с "райскими документами" мы с вами должны приготовиться наблюдать за хорошим и показательным примером коллективной безответственности. Ведь на одной условной скамье подсудимых оказались украинский президент, английская королева, американский госсекретарь, канадский политик, советник любимца публики Джастина Трюдо, несколько популярных музыкантов и артистов плюс люди из Кремля. Всех уравнивает справедливое желание зарабатывать больше, а отдавать по возможности меньше. И никакой высокий суд не станет отделять украинских политиков от американских.

Скорее всего, "райские документы" не станут ударом ни по чьей репутации. Получится такой же выхлоп, как после любого обвинения в коррупции любого украинского деятеля. Только масштабы здесь побольше. Значит, ответственности поменьше. Чтобы изменить ситуацию, кто-то один должен понести наказание индивидуально. Хотя от уплаты налогов всё равно продолжат уклоняться как в бедных, так и в богатых странах. И не получим мы обещанной тысячи евро в одни руки.

Андрей Кокотюха

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Рошен Андрей Кокотюха Райские документы
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