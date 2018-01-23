Две Украины и два позора

Юрий Касьянов

волонтер, активист

23 января 2018, 12:22

Два раза за последние сто лет независимость и свобода нам доставались даром. Мы за них не заплатили достойной цены, и поэтому не оценили такого подарка.

Живая цепь ко Дню Соборности Украины

Неприятные слова скажу. Праздновать нам нечего. Провозглашенное 99 лет назад воссоединение ("Акт злуки") Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в действительности так и не состоялось.

Слабые, самовлюбленные, бездарные политики, многих из которых сегодня почитают как героев, сразу же после помпезного провозглашенного воссоединения с новыми силами принялись растаскивать Украину по своим маеткам и мелким интересам. Две Украины так и не были объединены ни политически, ни экономически, ни в военном отношении. И менее чем через год Акт был денонсирован правительством ЗУНР.

И когда мы вспоминаем героев Крут, то это, конечно, подвиг - подвиг маленького отряда патриотов. Но это, безусловно, и позор - позор тогдашней независимой Украины, неспособной выставить против шайки большевиков хоть кокой-то реальный боеспособный военный отряд.

Это и позор современной независимой Украины, без боя отдавшей Крым, и не защитившей Донбасс, и продолжающей торговать с агрессором, и ездить к агрессору на заработки, и смотреть российские сериалы... И попрошайничать у всего мира, выклянчивая деньги на защиту западных ценностей и демократии, в то время, когда в самой Украине эти самые ценности, и эта демократия, и уже сами права человека превращаются в пустой звук. А звон монет, зарабатываемых "элитой" на войне - становится все громче и громче...

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И когда нас убеждают в том, что у нас нет выбора - это неправда. В 1940 году такой же выбор был у Черчилля, и у всей британской нации, - капитулировать или продолжать сражаться. Черчилль выбрал войну, заглушив своей энергией, своей страстью к победе, своей яростью к врагу голоса тех английских политиков, которые выступали за мирные переговоры с Гитлером. "Нации, которые сопротивляются, даже если они и проиграли войну - возрождаются. Те же, кто отказывается от сопротивления - исчезают."

Два раза за последние сто лет независимость и свобода нам доставались даром. Мы за них не заплатили достойной цены. Поэтому мы не оценили такого подарка судьбы сто лет назад, и не ценим его сейчас. Но очень скоро придется все же заплатить по всем счетам сполна. Или исчезнуть.

Юрий Касьянов, волонтер, активист

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УНР ЗУНР Юрий Касьянов Акт Злуки
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