Почему Трамп предпочел Руанду Украине

Евгений Черняк

бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

29 января 2018, 06:07

На самом деле Африка - это не Руанда, а Украина.

Трамп встретился в Давосе с президентом Руанды. А с президентом Украины не встретился, хотя встреча планировалась. Трамп не нашел время, извинился и улетел.

Вот несколько фактов о Руанде, удивительной стране в Африке, для понимания почему Трамп, выбирая между Украиной и Руандой выбрал не Украину:

Если посмотреть на столицу Руанды Кигали, то сказать, что это Африка, какой мы ее представляем будет невозможно. 
В городе открыты филиалы крупнейших банков, присутствуют гипермаркеты ведущих мировых сетей торговли, возводятся многоэтажные бизнес-центры, строится коммерческая недвижимость.

По темпам развития Руанда занимает 1 место в Африке.  Именно это небольшое государство уже называют Африканским Сингапуром. ВВП страны составляет 8,1 миллиарда долларов. Например в 2013 инвестиционные вложения были равны восьмой части ВВП - это приблизительно 1 миллиард долларов.  Фактически, Руанда в 2 раза привлекательнее для инвесторов, чем Украина.

44 позиция в рейтинге восприятия коррупции вызывает доверие и уверенность у местных предпринимателей. По доступности кредитов Руанда занимает второе место в мире, после Новой Зеландии.

Одновременно с этим мэр Киева Кличко, поехавший в Давос за бюджетные деньги обещает быть, внимание, личным охранником для инвесторов(конечно после такого заявления они с радостью будут инвестировать) и сообщает, что мировая сеть кофеен Старбакс очень скоро откроется в Украине. 

Старбакс немедленно опровергает эту новость и сообщает, что не планирует открывать бизнес в Украине. То есть мер столицы не только выдал косноязычную фразу, отпугивающую инвесторов, но и публично наврал про большую международную компанию и даже не прокомментировал свое вранье.

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Одновременно чиновник Вятрович сообщает о том, что на фоне всего того, что происходит в Украине, главные враги - это Высоцкий и Булгаков.

Одновременно с этим Украина просит кредит МВФ, но не выполняет требования МВФ же о борьбе с коррупцией.

Одновременно с этим ставка кредитования от Нацбанка Украины незаметно поднялась до 16% (с 14,5%) что еще больше притормозит экономику, что противоречит утверждениям правительства о хорошем росте экономики и стабилизации национальной валюты.

Одновременно с этим в Давосе присутствует огромное количество чиновников, которые прилетели туда за счет налоплательщиков, жрут там, пьют и постят фото в Фейсбук, как они решают вопросы.

Одновременно с этим ни один вопрос не решен, никаких инвестиций не будет и все чиновники официально покатались на лыжах за счет бюджета и хорошо отдохнули на выходных в Альпах, ведь Давос - это в первую очередь горнолыжный курорт и весь год ждет этого форума, чтобы хорошо заработать.

Одновременно с этим провластные блогеры в Фейсбуке, за деньги от коррупционеров, собирая тысячи лайков втюхивают доверчивым читателям какие-то бредовые идеи как все замечательно, как весь мир поддерживает Украину, как проходят реформы и как все плохо у всех остальных стран и какие новые санкции ввели и как сейчас все умрут от них, но никто 4 год не умирает, а только становится сильнее и это подтверждается макроэкономическими цифрами роста экономики.

Так в чем Трамп не прав? Кто тут Африка?

Пишу это с горечью. Тут нет никакой политики. Только экономика.

Ребята, давайте подойдем к зеркалу и зададим себе вопрос, пристально глядя себе же в глаза, кто всех этих мародеров выбрал?
Кто им разрешает нами манипулировать, бесконечно вбрасывая темы того, кто на каком языке разговаривает и заставляя лучших людей уезжать из страны в поисках достойной жизни?

И какие перспективы, кто-то о них вообще думает? Что дальше, на фоне усиливающегося кровотечения в виде тотальной эмиграции трудовых ресурсов, аномальной коррупции и разрушенных отношений со всеми, подчёркиваю, со всеми странами-соседями.

А может бросить все и в Руанду? Немного поучиться жить по-человечески.  Любить свою Родину.  Реформировать ее.  Делать сильнее. Уважать ее, Родину.

И если мы уже хотим учиться у Руанды, от которой безнадежно отстали, то что будет завтра?

Господи, спаси и сохрани Украину. Больше надеятся, похоже, не на кого!

Евгений Черняк, бизнесмен, глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits

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Порошенко Давос Трамп Евгений Черняк Руанда
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