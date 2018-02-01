Как Кремль наступил на советские грабли

Вопреки формулировке классика, некоторые истории, начавшись как фарс, обречены в виде фарса и повторяться. Боюсь, это прямо относится к американским попыткам воздействовать на Кремль с помощью неких избирательных, якобы с ювелирной точностью просчитанных, санкций.

Несколько лет назад, еще до аннексии Крыма, высокопоставленный чиновник обамовской администрации доказывал мне: секретные санкции — гораздо эффективнее открыто объявленных. Мол, все русские начальники почувствуют свою уязвимость и перестанут поддерживать Путина. Приблизительно то же самое на днях ответил министр финансов США Стив Мнучин в ответ на критику сенатора Роберта Менендеса. Тот в весьма резких тонах оценил то, как администрация выполнила требование Конгресса о предоставлении списка чиновников и бизнесменов, обеспечивающих реализацию политики Кремля. "Я полагаю, вы не видели секретной части доклада, — заявил Мнучин. — Нашей цель было не немедленное введение санкций после публикации доклада. Санкции появятся в результате доклада".

Если министр финансов не лицемерил (в чем я сомневаюсь), официальный Вашингтон совершил, на мой взгляд, очередную ошибку. Вместо сдерживания Кремля в его агрессивных устремлениях, там в очередной раз укрепили уверенность Путина в импотенции западных "партнеров".

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И не случайно точно в тот самый день, когда в Вашингтоне публиковали секретный доклад, в российском Минобороны в ходе Дня военной приемки было гордо сообщено, что в Калининградском регионе оборудованы стартовые позиции для оперативно-тактических ракет "Искандер-М". Надо сказать, что за последние лет десять при любом обострении отношений с Западом отечественные начальники доставали из рукава угрозу размещения "Искандеров" под Калининградом.

С годами это превратилось в "очередное китайское предупреждение". Более того, в Москве понимали, что нереализованная угроза куда эффективнее, чем исполненная. И потому оттягивали перевооружение развернутой в регионе ракетной бригады на новые комплексы. В результате создалась парадоксальная ситуация. На "Искандеры" перевооружены практически все бригады сухопутных войск, кроме той, которая, как нам говорят, находится на самом-самом острие противостояния миролюбивой России и агрессивного Запада.

И вот теперь, видимо, решено бросить на стол главный козырь. Если исходить из того, что Москва будет выполнять обязательства по Договору о ракетах средней и меньшей дальности, "Искандеры" будут в состоянии нанести удар по странам Балтии, Польше и Германии. Если же, как подозревают в Вашингтоне, Кремль готовится выйти из договора, в радиусе действия российских наземных комплексов окажется практически вся Западная Европа.

Казалось бы, патриотически настроенные граждане могут ликовать. Москва в очередной раз демонстрирует: нашим ракетам санкции не страшны. Однако в Вашингтоне не остаются безучастными к этим угрозам. В ближайшие дни там будет опубликован документ, который, подозреваю, может оказаться куда более неприятным для России, нежели так нашумевший "кремлевский доклад". Речь о National Posture Review ("Обзоре ядерных сил"), самом конкретном доктринальном документе в сфере обороны и безопасности. Первоначальная его версия уже "утекла" из Пентагона. И теперь можно только надеяться, что американский истеблишмент в ходе межведомственных согласований откажется от некоторых содержащихся в Обзоре оценок и решений.

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Пожалуй, впервые американцы так ясно и конкретно отреагировали на постоянно раздававшиеся в последние годы из Москвы залихватские угрозы "нажать кнопку". Авторы Обзора констатировали, что при определенных условиях Кремль может пойти на применение нестратегического ядерного оружия (тех же ракет "Искандер", а также крылатых ракет "Калибр") в случае локального конфликта с НАТО. С тем чтобы заставить США и их союзников пойти на мир на выгодных для России условиях. И теперь для сдерживания России Пентагон предлагает создать новую крылатую ракету воздушного базирования большой дальности, вернуть в строй морские крылатые ракеты в ядерном оснащении (миролюбивый Обама от них в свое время отказался), а также развернуть на ракетах стратегических подводных лодок типа "Огайо" ядерные боеприпасы малой мощности.

Это — фактическое возвращение к концепции ограниченной ядерной войны, хоть авторы документа старательно от этого открещиваются. Это — начало новой, разорительной для России, гонки вооружений. В ходе того же Дня военной приемки министр обороны Сергей Шойгу с гордостью доложил: за 2017-й промышленность передала военным аж целых 166 ракет "Калибр". Если иметь в виду, что в 2016-м было передано в два раза меньше, — успех разительный.

Одна беда: если россияне начинают соревноваться с американцами — счет идет уже совершенно другой. В распоряжении Пентагона несколько тысяч крылатых ракет. И если положения NPR будут воплощены, в обозримом будущем их станет кратно больше. Уместно вспомнить, что при ударе по жалкой авиабазе в Сирии американцы использовали шесть десятков крылатых ракет.

Как ни крути, Россия влезла в такое же противостояние, которое привело к краху СССР.

Александр Гольц, российский журналист, военный эксперт для Ежедневного журнала