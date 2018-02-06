Чем страшен для украинцев обвал на фондовом рынке США?

Почему рухнувший в США индекс Dow Jones это важно для Украины и украинцев? И нужно ли бежать покупать белорусские рубли?

Чтобы ответить на эти вопросы, стоит вспомнить, что происходит в случае финансовых кризисов в США. А происходит интересная штука - укрепление доллара. Потому что долги всего мира номинированы именно в этой валюте. Когда всё начинает сыпаться, бизнесу (особенно любителям торговать на бирже с диким плечом) приходится закрывать сделки и возвращать деньги. Для этого он спешно продает и так подешевевшие активы – акции, золото, сырье, облигации и все остальное. Продает за столько, за сколько может, но в любом случае продает за доллары, которые становятся самым желанным активом из всех существующих.



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И одними из первых в продажу идут вложения в спекулятивные инструменты вроде украинского (и российского, кстати, тоже) госдолга.



Спасибо Майдану, сейчас вложения иностранцев в наш рынок гораздо меньше, чем они были в 2008. Поэтому выводить особо нечего. Но, во-первых, меньше не значит ничего. А, во-вторых, по нам больно ударит обязательное в таких случаях падение цен на сырьевых рынках. Добавим сюда сложности с получением новых кредитов - в условиях дорогого доллара украинский госдолг никто покупать не будет, и… обвал гривны и дефолт становятся не просто вероятными, а почти неизбежными.



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Для рядового гражданина (как, впрочем, и для крупного бизнеса) единственный шанс в таких условиях не только не потерять, но и заработать, – это держать на начало кризиса активы в долларах, причем желательно в наличной форме (облигациях казначейства США).



А бежать покупать белорусские рубли не нужно. Беларусь такая же часть глобального рынка, как и все остальные.



P.S. Дружно ставим свечки за американский фондовый рынок. Может еще пронесет, а?

Вячеслав Чечило, журналист