Скандальный "антибандеровский" закон: что будет с отношениями Украины и Польши

Постановление о заявлении Верховной Рады в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений к закону об Институте национальной памяти Польши — абсолютно взвешенное.

Оно очертило несколько важных слоев данной проблемы. Первый — в заявлении украинского парламента четко говорится о том, что принятые поляками законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Второй — этот закон противоречит тем принципам примирения, которые действовали при предыдущих правительствах. Третий — закон поляков нарушает чисто христианский принцип "прощаем и просим прощения", который исповедовал католический святой польского происхождения, являющийся для поляков моральным авторитетом, Иоанн Павел ІІ.

В заявлении украинских депутатов также подчеркивается, что закон об Институте национальной памяти Польши дает инструментарий для влияния на украинских граждан, которые пребывают в Польше. Высказаны опасения, что антиукраинские настроения в Польше могут повлиять на права и свободы наших граждан на территории Польши.

Также украинской стороной озвучено недовольство и обеспокоенность демонстративными акциями по разрушению украинских памятников на территории и рядом других вещей, которые происходят в Польше и которые неприемлемы для украинской стороны.

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Кроме того, подчеркивается тот факт, что украинская сторона пытается избавиться от искажения истории, которое было обычным явлением в советские времена. А поляки принятием такого закона показывают, что не хотят разбираться в конкретных случаях, чтобы не обвинять не всех подряд украинских националистов, а лишь отдельных, которые являются преступниками, что доказано документально.

В постановлении украинского парламента также отмечается, что Украина солидарна с международным сообществом в вопросах недопустимости отрицания Холокоста. Хотя в случае поляков очень странная ситуация: с одной стороны, они обвиняют всех украинских националистов в преступлениях, а с другой — они борются за то, чтобы поляков не относили к виновным в Холокосте. Поляки не совсем последовательны в своей позиции: по отношению к украинцам одно, а по отношению к тем, кто пострадал в Холокост и к Израилю — совершенно другое.

Президент Польши Дуда не мог не поддержать решение Сейма, поскольку есть внутренние нюансы польской политики, которые не позволяют Дуде учесть заявления и обращения украинской стороны. Он вынужден отвечать на запросы более радикальной части польского общества.

Безусловно, такой польский закон ничего хорошего украинско-польским отношениям не сулит. Наоборот, он создает дополнительный повод для напряженности в отношениях. Потому Украина должна быть готова к тому, что с нынешним польским правительством не было легко раньше, не будет легко и в дальнейшем.

Хотя у Польши и Украины сегодня — общий враг, а также совпадают интересы, касающиеся будущего, Европы и мира. Потому нашим странам лучше сосредоточиться на этом.

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В любом случае, заявление украинских депутатов подготовлено профессионально и правильно. Жаль только, что не всегда слова, даже мудрые слова, могут изменить позицию другой стороны…

Нам не избежать некоторого обострения ситуации с поляками в дальнейшем, но это не будет тотальное ухудшение отношений — это будут рецидивы. У Польши и Украины — много общего, не только общий враг. Наши интересы совпадают по многим экономическим, политическим и энергетическим вопросам.

В свою очередь, Украина не может согласиться на навязывание ей видения истории другой страной. Тем более, такого, которое ничем не отличается от советского или современного путинского. Украина, конечно же, должна устанавливать историческую правду — это чрезвычайно важно.

Потому Украине и Польше важно отделять историческое от политического.

Александр Хара, директор департамента международных многосторонних отношений Фонда "Майдан иностранных дел", специально для "Главреда"