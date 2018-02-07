Российские "Искандеры" в Калининградской области — это вполне серьезно

Россия разместила в Калининградской области на постоянной основе оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер". Все это — точное повторение известной притчи Льва Толстого про мальчика, который кричал: "Волк! Волк!". Ведь с 2008 года, когда резко ухудшились отношения России и НАТО, Москва всякий раз говорила: "А вот мы в ответ разместим "Искандеры" в Калининградской области".

На самом деле, в российской армии, в сухопутных войсках существуют ракетные бригады, которые до определенного момента были вооружены советскими тактическими ракетными комплексами "Точка-У", которые уже устарели, потому началось перевооружение, и "Точки-У" заменили на "Искандеры".

Казалось бы, разумно было бы размещать эти современные комплексы там, где существует конфронтация. А она, очевидным образом, существует между Россией и НАТО. Но Россия изначально придала политический смысл развертыванию "Искандеров", поэтому сложилась смешная ситуация. Так, в результате на сегодняшний день "Искандерами" были перевооружены все российские сухопутные бригады, кроме двух: одна из них находится недалеко от Украины, а вторая — в Калининграде.

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Собственно говоря, из-за российской политики факт простого перевооружения приобрел политический смысл.

Но размещение "Искандеров" в Калининградской области — это вполне серьезно. И то, что Россия вступила в новую холодную войну, это уже факт. Потому любое развертывание вооружений Российской Федерацией рассматривается как угроза.

Заявленная дальность "Искандеров-М" — 500 километров. Это значит, что ракеты долетают до Берлина. Сейчас ходит много слухов о том, что Россия может выйти из договора РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД, РСМД) — это договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года, — Ред.), и тогда дальность, как утверждают, может увеличиться до 2 тысяч километров… Таким образом, это позволит покрывать территорию всей Западной Европы. Но, повторюсь, это станет возможным, только если Россия выйдет из договора РСМД, а пока что она утверждает, что не собирается выходить из него…

Александр Гольц, российский журналист, политолог, специально для "Главреда"