Новый срок — новая ипостась Путина: Россия предстанет в образе мировой угрозы

Владимир Горбач
политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества
19 марта 2018, 12:34

После выборов внимание Путина переключится с Украины на Запад, в первую очередь, на Великобританию.

Президентские выборы в России, состоявшиеся 18 марта — это малозаметное событие в истории России, потому что избирательная процедура была такой же фикцией, как и вся российская государственность. Это — имитация процедуры выборов и имитация демократии, что не поддается ни осмыслению, ни рационализации.

Как изменится риторика, линия поведения и стиль действий России в ходе очередного президентского срока Путина? Это стало понятно еще 1 марта, когда Путин потрясал "Искандерами". Грубо говоря, уже в ходе избирательной кампании он сменил образ и стал выступать в образе мировой угрозы. Путин начал угрожать мировому сообществу какими-то невиданными видами вооружений, ракетами и дронами… А уже 4 марта была проведена спецоперация с применением химического оружия на территории государства-члена НАТО — Великобритании.

Таким образом, слова и действия российского лидера не расходятся. Именно этот заряд — Россия как мировая угроза — и будет нести президентство Путина в ближайшее время. Именно по этой траектории по инерции и будет двигаться Россия.

Так что новый образ и новая ипостась Путина — это угроза миру и шантаж мирового сообщества.

Не разделяю мнения тех экспертов, которые утверждают, что после выборов Путин вздохнет с облегчением, и с ним можно будет вести мирные переговоры. Ничего подобного. В отношениях Путина не столько с Украиной, сколько с мировым сообществом, прежде всего, с Западом, мы сейчас наблюдаем конфронтацию, эскалацию и шантаж. И в таких условиях рассчитывать на какую-то готовность договариваться или снисходительность со стороны Путина, на мой взгляд, наивно.

Потому в ближайшие месяцы будет продолжаться та самая риторическая война с Западом. И место Украины в этой войне — в одном ряду с западными странами.

Риторика Путина по отношению к Украине уже несколько изменилась: он вновь вернулся к разговорам о том, что украинцы — это "братский народ". Его программное выступление перед Федеральным собранием 1 марта содержало сигнал о цели Путина, которая состоит в восстановлении Советского Союза. Он рассматривает СССР как Россию, а утраченные территории Советского Союза, в том числе Украину — как часть России. То есть, Путин не видит Украину отдельным государством — он нас называет "братским народом", подразумевая, что украинцы — это тот же русский народ, который почему-то временно стал другим. Соответственно, кроме риторики войны, шантажа и запугивания, со стороны Путина идут и некоторые "поглаживания" — мол, "вам ничего не будет, если вы сдадитесь".

После выборов внимание Путина переключится с Украины на Запад, в первую очередь, на Великобританию. Да и в Сирии сейчас происходят намного более угрожающие для России процессы, нежели в Украине. А Украину он просто будет держать в напряжении. При этом какой-то радикальной конкретной перемены в политике относительно Украины или инициатив с российской стороны — не будет. Думаю, что и в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс также не будет никакого продвижения, по крайней мере, в ближайшие месяцы.

Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, специально для "Главреда"

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