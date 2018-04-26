Краеугольные камни Победы

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

26 апреля 2018, 13:20

Украине сегодня важно вспомнить о способности противостоять России и четко сформулировать национальные интересы.

Развитие политических событий в апреле 2018 года помогло сформировать видение компонентов будущей победы Украины в гибридной войне против России. К сожалению, она не будет скорой и легкой, но уже сегодня заслуживает конкретных действий.

Власть и общество Украины, пусть и с заметным опозданием, формируют национальные интересы страны. От их воплощения в жизнь зависит судьба независимой Украины, ее становление как влиятельного политического игрока на континенте. Агрессия России не оставила нашей стране выбора: либо мы будем меняться, либо окажемся в сфере влияния "русского мира", но уже даже без минимальной возможности покинуть это пространство. Пока развитие событий дает надежду, что Украине вполне по силам сформировать эффективный курс на независимое развитие.

Рассматривать его вне контекста противостояния с Россией так же наивно, как и полагать, будто Кремль может просто так оставить нас в покое. Продолжающееся пятый год открытое противостояние (о продолжительности подготовительного периода в России можно спорить, очевидно только, что Украина к агрессии соседа и бывшего стратегического партнера не готовилась) закладывает основы национальных интересов страны. Ведь сохранение независимости и успешное развитие страны является основой ее национальных интересов. И – среди прочего – дает основания говорить об идеологии успешного государства как эффективной национальной идее.

Сегодня можно говорить как минимум о четырех краеугольных камнях национальных интересов, способных продемонстрировать успех Украины. Главный их недостаток – для успеха придется приложить немало усилий. Главное достоинство – взаимосвязанность и способность "подтягивать" другие составляющие государственной политики, делать их взимосвязанными.

Создание поместной православной церкви. Тема автокефалии украинского православия лишь на первый взгляд является проявлением политической конъюнктуры. Куда вероятнее, что именно сегодня обстоятельства в мировом православии и международных отношениях сложились наиболее выгодно для создания поместной православной церкви, призванной стать для Украины эффективным оружием в гибридном противостояния с Россией. Этот тезис не противоречит положению об отделенности церкви от государства, ведь борьба идет за убеждения и самосознание граждан страны.

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Восстановление территориальной целостности. Наверное, самая сложная составляющая, поскольку отказаться от Крыма российская власть, даже вынашивая планы превратить оккупированный Донбасс в фактор сдерживания европейской и евроатлантической интеграции Украины, не собирается. На повестке дня – стратегия возвращения оккупированных территорий, в которой найдет для себя место приложения своих усилий.

Вступление в НАТО. Опыт бывших социалистических стран показывает, что именно вступление в Альянс было показателем необратимости изменений. В нашем случае это – серьезный катализатор противодействия со стороны России не только в непосредственном давлении на Украину, но и в мировом сообществе в целом. Этот факт необходимо осознавать и противопоставлять активности Кремля эффективные стратегические коммуникации, преобразования в Вооруженных Силах и изменения в обществе.

Присоединение к ЕС. Наивно полагать, что попасть в состав влиятельного международного клуба легко и просто. Размеры и нереформированность Украины продолжают пугать наших партнеров. Но вместе с тем именно европейская интеграция является наиболее эффективным инструментом преобразований. Поэтому наша страна должна продолжать двигаться по пути к ЕС, порой требуя невозможного и демонстрируя способность меняться к лучшему, доказывая свое право на политическую принадлежность к Европе.

Любой из названных факторов может претендовать на статус победы в гибридной войне, хотя создание поместной православной церкви в этом аспекте выглядит наиболее символическим шагом. Украине сегодня важно осознать свою динамику в конфликте с Россией, вспомнить о способности противостоять ей и четко сформулировать национальные интересы.

Евгений Магда, директор Института мировой политики для "Главреда"

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ЕС НАТО гибридная война Евгений Магда поместная церковь автокефалия
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