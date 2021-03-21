Байден должен уничтожить Путина в ближайшие четыре года

Джо Байден объявил войну Путину / Reuters

Слова Байдена про Путина говорят о фактическом объявлении войны Кремлю. После этих слов никакого налаживания отношений быть не может.

Команда Байдена, похоже, стремится сделать всё для того, чтобы начать решать вопрос с Путиным как можно быстрее. И решать бескомпромиссно. С этим son of bitch планируют заканчивать.

В силу возраста Байдену вряд ли светит второй срок. Всё, что у него есть с очень высокой вероятностью - только текущие четыре года. Времени на раскачку нет и оно более не требуется.

Московия самостоятельно поставила себя в позицию главного врага США. Удары по России - то, чего большинство американцев ожидают и за выборы, и за попытку захвата Капитолия.

Читайте такжеКремль готовится к войне за воду в Крыму

При этом очевидно, что не так много точек есть в географическом пространстве, где тезис "Путин - киллер" может быть легко и быстро подтвержден на телеэкранах и в смартфонах американцев.

К сожалению, наиболее подходящей для этой цели является Украина, где в первую очередь и стоит ожидать усугубления военной обстановки.

Публично Путин ответил в формате "сам дурак", но нам стоит осознать, что одновременно с дворовыми шутками Кремль готовит военный и террористический ответ за санкции против Медведчука.

К этому и нужно готовиться.

Хотя бы морально.

Читайте такжеПочему США не будут окончательно "бить горшки" с Россией