Байдену придется вести противостояние двух Америк

Протесты сторонников Трампа в США / GettyImages

Партийный и идеологический раскол в Штатах усугубляется и в ближайшее время разрешен не будет. Оба политических лагеря вчера показали, что есть большой процент людей, которые раздражены существующим порядком.

Но на сегодня раскачка ситуации закончена. На данный момент в интересах обоих партий - не раскачивать лодку. Более того, Трамп официально опубликовал заявление, в котором согласился на мирную передачу власти Байдену, что подтверждает то, что он сдался и конфликт исчерпан.

Но глубинные причины раздора между двумя политическими лагерями никуда не исчезли, что в будущем может привести к непредсказуемым последствиям. Да и Дональд Трамп никуда не уходит, так как он, как политик, останется в публичном дискурсе, как и совокупность его идей в обществе.

Поэтому новая администрация Байдена уже в ближайшее время будет стоять перед дилеммой - что делать дальше и как реагировать на то, что произошло. Они будут вынуждены действовать жестко - им нужно будет найти виновных и наказать их, иначе произошедшее можно считать плохим прецедентом, который может повториться.

В то же время, это приведет их к прямому столкновению с Трампом и его сторонниками. И так как избежать прямой конфронтации с Трампом Байдену не удастся, то это значит, что в ближайшие четыре года администрации Байдена придется вести противостояние двух условных Америк - Америк Трампа и Байдена.

Штурм Капитолия показал всю глубину кризиса в Штатах, из-за чего команда Байдена в следующие четыре года будет вынуждена уделять больше внимания внутренней политике, чем внешней и пробовать найти фундамент, на котором можно будет заново сшить Америку. В противном случае раскол сохранится до следующих выборов и с каждыми последующими будет лишь усиливаться.

Читайте такжеБессмысленный штурм Капитолия: чем закончится буря в СШАКроме того, вчерашний штурм засвидетельствовал раскол республиканского истеблишмента, так как во время беспорядков многие республиканцы, включая вице-президента Майка Пенса, которые ранее хотя бы частично поддерживали дискурс Трампа о выборах, отстранились от него. И это указывает на то, что в ближайшее время, хоть и не появится альтернатива, но процессы обновления руководства Республиканской партии ускорятся.

И, скорее всего, Республиканская партия, как и ранее Демократическая, тоже пройдет через некий этап внутрифракционной борьбы между умеренными республиканцами, которые осудили произошедшее и трампистами, разделяющими суждения Трампа. Ведь Капитолий захватывали не столько сторонники республиканцев, сколько электорат Дональда Трампа, который за время у власти сумел создать свою фан-базу, которая будет с ним даже после того, как как он перестанет быть президентом. И это, по сути, создает третью силу в США, которая будет иметь своё, особое мнение по поводу основных вопросов внутренней и внешней политики, отличное от республиканского мейнстрима.

Для Украины (что теперь окончательно стало ясно) времени, желания и ресурсов у Штатов не будет, так как в приоритете они оставят лишь те вопросы, которые имеют для них стратегическое значение вроде противостояния с Китаем, переговоров с Россией, Ираном и ЕС. И это значит, что в ближайшее время нам придется выстраивать собственную повестку без оглядки на США и не делать ставку на их помощь.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда