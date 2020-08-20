Белорусы доживают последние сытые дни, впереди крах экономики и нищета

Белорусская экономика в своем дотационном виде скоро перестанет существовать / Белаз

Крах "беларусского чуда" неминуем.

"Беларусское чудо" - это социалистический уклад с высокой занятостью, социальными образованием, медициной, пенсиями и прочим в капиталистическом окружении. И вот эта конструкция, сохраненная Александром Лукашенко потому, что другой социально-экономической модели он не знает, не понимает и не желает, в обозримом будущем гарантированно рухнет. Вне зависимости от того, сменят ли Лукашенко или он зацепится на ветке благодаря "братской помощи" Владимира Путина.

Все дело в том, что беларусская экономика - не экономична. Она имитирует сбалансированную экономику. Основная часть промышленной продукции, идущей на экспорт, чем так гордится Лукашенко, идет в Россию, причем, по завышенным ценам - Кремлю это нужно в геополитических целях. Нефтепродукты поступают в Беларусь из РФ по заниженным ценам, и после переработки беларусский бензин, дизелька и прочее оказываются конкурентоспособными. Такой подход позволяет держать на предприятиях значительно больше работников, чем это необходимо - сейчас Лукашенко заговорил об этом вслух, платить большие пенсии и обеспечивать прочие атрибуты социального государства.

Но этой искусственной идиллии приходит конец. И вовсе не потому, что выборы и Лукашенко надоел. Просто Россия уже не в состоянии так дотировать Беларусь. И Китай утомился перекредитовывать предприятия Беларуси, где трудятся тысячи бесполезных работников.

Россия будет подгребать Беларусь под себя и унифицировать цены на товары и сырье. И очень многое из производимого в Беларуси резко окажется ненужным или слишком дорогим. Привластный российский так называемый бизнес (грабители гробниц, если по-простому) приобретет по дешевке промышленные гиганты Беларуси, вычленит оттуда ликвидные звенья, которые попытается перепродать, остальное попилят на металлолом. Кое-что сохранят за собой китайцы, но они обязательно уволят лишних, которых окажется от 30 до 50%.

Читайте такжеКто бы не пришел на место Лукашенко, он будет марионеткойВ стране возникнет безработица, дефицит всего самого необходимого, денег, в первую очередь. А значительной теневой экономики, которая спасает украинцев и Украину, в Беларуси почти нет — Лукашенко ее победил.

Так что "отложенная беда" все равно догонит Беларусь — и не потому что авторитарное правление Лукашенко завершается так или иначе, а потому что "совковая" имитационная экономика нежизнеспособна в принципе.

Кстати, умная украинская власть начала бы уже сейчас готовиться к наплыву трудовых мигрантов из Беларуси. Но это не с нашим счастьем, наша власть и со своими вернувшимися мигрантами-то не в состоянии грамотно разобраться.