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Карантин выходного дня – самое бессмысленное, что могла придумать власть

Андрей Новак

Глава Комитета экономистов Украины

13 ноября 2020, 10:10

В случае введения тотального локдауна в Украине, падение ВВП достигнет двузначных чисел.

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"Карантин выходного дня" не имеет смысла / УНИАН

Введение "карантина выходного дня" в Украине даст гораздо больше негативных результатов, чем положительных. Почему-то украинское правительство забывает, что вирус не знает рабочих и выходных дней. Если определенные заведения открыты в рабочие дни, пять дней в неделю, то закрывать их или ограничивать их работу в два выходных дня нет смысла – в этом нет никакой логики.

А вот ущерб это решение нанесет большой, потому что немало представителей малого и среднего бизнеса именно в выходные дни получают основную часть своих доходов. Заведения общественного питания, продовольственные и непродовольственные магазины, рынки и тому подобное – у всех у них выручка в выходные гораздо больше, чем в будни. То есть выходные дни для заведений общественного питания и магазинов – это дни самых больших оборотов и доходов. Если запретить им работать в это время, это еще больше подорвет состояние малого и среднего бизнеса в Украине, в частности, торговли и сферы услуг.

На недавнем заседании Кабмина речь шла об определенных программах поддержки малого и среднего бизнеса. Впрочем, существуют опасения, будут ли эти программы реализованы и не останутся ли просто обещаниями из-за того, что правительству просто негде взять деньги на все эти программы. Но правительству всегда есть откуда взять деньги. Существует два варианта:

  • заимствование, внешний и внутренний долг,
  • печать денег, запуск станка.

Читайте такжеКто заплатит за бессмысленный карантин выходного дняКонечно, это может спровоцировать всплеск инфляции. Но, если эти деньги не будут просто розданы, а будут потрачены на целевые производственные программы для украинских предприятий, эта денежная масса будет иметь товарное обеспечение. Если же деньги раздать, при этом ничего не производя, то, конечно, это спровоцирует инфляцию.

В случае, если у нас будет введен такой карантин, как весной – со строгими запретами и ограничениями, то состояние украинской экономики будет намного хуже на конец года, чем сейчас. Падение ВВП может достичь двузначных чисел, то есть более 10%.

Как следствие, большинство граждан Украины окажутся в очень затруднительном положении. У нас уже начался отопительный сезон, и суммы в платежках будут гораздо больше, а тут еще и часть граждан лишится доходов... В таком случае без какой-либо – хотя бы целевой – поддержки наименее обеспеченных категорий населения правительству просто не обойтись.

Читайте такжеКоронавирус на выходных будет впадать в спячкуОднако когда власть будет стоять перед дилеммой – или вводить тотальный локдаун и наносить, таким образом, колоссальный удар по экономике, но сохранять при этом жизнь людей, или спасать экономику, избегая такого локдауна, но жертвуя при этом жизнями людей, на мой взгляд, выбор будет очевиден. Жизнь человека – это высшая ценность, а потому любая власть, в первую очередь, должна думать о жизни и здоровье своих граждан.

Очевидно, Украине следует изучить опыт других и взять в пример те страны, в которых схожий масштаб и сценарий развития самой эпидемии. Тогда введение новых ограничений будет легче объяснить украинскому обществу – мол, такие-то страны так же поступили в аналогичной ситуации и приняли такие-то противоэпидемические действия.

Плюс нужно руководствоваться рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, потому что тамошние специалисты, в том числе эпидемиологи, понимают, как нужно действовать в подобных ситуациях.

Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук, специально для Главреда

Кабмин бизнес Андрей Новак предпринимательство карантин в Украине карантин выходного дня
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