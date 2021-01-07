Бессмысленный штурм Капитолия: чем закончится буря в США

Трамп будет формировать собственную политическую силу, а трампизм оформится в виде общественного движения / GettyImages

События последних суток в Вашингтоне заставили говорить о США весь мир.

Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, быстрая зачистка от протестующих, четверо погибших и провозглашение Конгрессом окончательного триумфа Джозефа Байдена.

Цели штурма, а также его последствия для республиканцев и Трампа

О мобилизации Трампом его сторонников в Вашингтон было известно заранее. Эта инициатива появилась несколько месяцев назад, далее произошло лавинообразное возбуждение соцсетей и формирование активистских групп сторонников Трампа по всем США. Несмотря на то, что организацией митинга занимался не оргактив Республиканской партии, а радикальное крыло консерваторов и сторонников непосредственно Трампа, можно говорить об оформлении отдельного движения – движения трампистов.

Это движение – трампизм – будет отделяться от Республиканской партии, ведь внутри этой партии уже зреет ряд демаршей.

Скорее всего, после отхода Трампа от власти республиканцы окажутся во внутреннем политическом и идеологическом кризисе, и им придется размежевываться с радикальным крылом или, наоборот, объединяться с ним и самим радикализироваться (но к этому республиканцы явно не готовы).

Кстати, демократы уже отделились от своего "левого" крыла, отодвинув и не включив в состав кабинета Байдена представителей социалистических и "левых" групп Демпартии. Вероятно, именно это сейчас произойдет и с республиканцами, которым придется размежеваться со своими радикалами – "правыми".

Читайте такжеПосле выборов Штатами будут править коррупция и левая черньПри подготовке уличной акции и широкого протеста в поддержку Трампа преследовалась цель стимулировать конгрессменов и сенаторов-республиканцев, которые еще колебались: признать ли победу Байдена или занять позицию Трампа и требовать пересмотра результатов. Об этом, в частности, инсайдеры говорят в республиканском клубе в Вашингтоне: ставка окружения Трампа была на то, чтобы именно через улицу показать тем, кто сомневается, что люди – с Трампом, что есть широкая активистская поддержка пересмотра результатов, что народ не будет молчать, а выйдет на акции и окажет сопротивление, а, следовательно, угроза гражданского конфликта заставит этих сенаторов и конгрессменов занять сторону Трампа в просмотре результатов.

Но это была довольно иллюзорная цель. Мало кто в окружении Трампа верил в то, что это удастся сделать. И, когда появились первые жертвы уличной акции, Трамп "включил заднюю", призвав протестующих разойтись и поддержать полицейских.

Так что эта уличная акция не достигла целей и задач, которые ставил штаб Трампа. В итоге, даже те сенаторы, которые должны были голосовать за пересмотр результатов в некоторых штатах, в частности, в Пенсильвании, либо воздержались, либо не проявили достаточной активности, на которую надеялся Трамп.

Кроме того, позиция вице-президента США Майка Пенса была явно не в пользу Дональда Трампа.

В конце концов, откол губернаторов, откол сенаторов, двусмысленная позиция Пенса – все это показало, что любая уличная активность, не подкрепленная сильной политической позицией в стенах Конгресса и Сената, не сможет достичь целей, которые перед собой ставил Трамп, а именно – подорвать победу Байдена.

Что теперь ждет США

Очевидно, что традиционной мирной и добровольной передачи власти в США на этот раз не будет. Очевидно, что не будет и послевыборного примирения, когда президенты призывают к единству нации, происходит церемониальное рукопожатие демократов и республиканцев во имя Америки, идет информационная кампания примирения и снятия острых углов, которые возникли во время избирательной кампании.

Более того, продолжится углубление раскола американского общества. Реднеки – избиратели непосредственно Трампа и его дальнейшие сторонники – не простят и не смирятся с поражением.

Различные инициативы типа QAnon множатся и будут множиться с огромной скоростью. Конспирологические теории будут находить все больше поддержки в американском обществе.

Конец двухпартийности?

Некоторые активисты из среды Трампа рассматривали акции протеста в Вашингтоне как революцию против истеблишмента. И эта идеологема борьбы с истеблишментом (официальной системой, которая привела к отчуждению гражданина от государства в США) все больше будет проникать в корни общества. Совершенно очевидно, что либо Трамп, либо кто-то другой попытается воспользоваться этими настроениями для формирования контрсистемной оппозиции.

Читайте такжеАмерика сгнила. Впереди - майданВыживет ли эта оппозиция в американской действительности – большой вопрос. Потому что в истории Америки были случаи, когда появлялись достаточно мощные политические силы, которые бросали вызов двухпартийной политической системе, провозглашали радикальные лозунги и занимали радикальные позиции. Это были очень разные силы – начиная от профсоюзных партий и заканчивая Партией реформ. Эти партии показывали достаточно неплохие результаты в 30-е и 50-е годы. Сейчас ситуация другая, но волна недовольства двухпартийной системой очень высока.

Поэтому я не исключаю, что дальше Трамп будет формировать собственную политическую силу, а трампизм оформится в виде общественного движения с различными ответвлениями с тем или иным оттенком "коричневого" (ведь наибольшую активность во время уличных акций проявляли альт-райты).

Внутриполитический кризис в США

Борьба с навязчивой толерантностью, которую исповедуют демократы, и страх перед второй волной BLM могут спровоцировать даже силовое сопротивление федеральному центру.

В ситуации, когда общество расколото, будет важно, насколько американская институциональная система сможет эффективно работать. Ведь уже сейчас речь идет о конституционном кризисе в США, о необходимости новых подходов к конституционному процессу, о неэффективности и сложности избирательной системы, о необходимости изменения статуса некоторых регионов, в частности, округа Колумбия, где находится Вашингтон. Все эти вопросы возникли сейчас, когда институты не сработали во время беспорядков, противостояния демократов и республиканцев, противостояния Конгресса и Трампа.

На все эти внутренние институциональные вызовы у Америки пока что нет ответов.

Более того, есть угроза того, что демократы попытаются добить трампизм. А это неизбежно приведет к давлению и репрессивным действиям.

Известно, например, что Твиттер на 11 часов закрыл аккаунт Трампа, были заявления со стороны Фейсбука и других соцсетей относительно фейков от Трампа. И уже сейчас трамписты заявляют о массовом цензурировании их постов и ресурсов в социальных сетях. Это может привести к появлению другой более свободной социальной сети: эти социальные группы уйдут из известных соцсетей, но они никуда не исчезнут – они найдут другой способ мобилизации, как это было во время беспорядков в Иране, Египте, Сирии и других странах Ближнего востока (там люди переходили в социальные сети местного значения, благодаря которым им удавалось провести мобилизацию сторонников и осуществить координацию акциями протеста).

Читайте такжеБайден-новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революцииИтак, Америку ждет очень сложный год – год конституционного и институционального кризиса, год кризиса основных политических партий США и идеологий. Это значит что на улицы будут выходить массы людей, и будет продолжаться политическая турбулентность. Многое будет зависеть от того, насколько кабинет Байдена будет способен удержать баланс внешней и внутренней политики. Потому что во время внутренних кризисов американские кабинеты очень склонны к тому, чтобы разменной монетой урегулирования внутренних кризисов становилась внешняя политика.

Пока что речь идет именно о годе, а не обо всем периоде президентства Байдена, потому что то, какой дальше будет ситуация в США, будет зависеть от нескольких факторов: во-первых, насколько эффективной будет борьба команды Байдена с коронавирусом и все, что с этим связано; во-вторых, насколько Байдену удастся обуздать радикальные течения и стабилизировать институциональную систему. Напомню, когда Обама стал президентом, ему также предрекали турбулентность на протяжении всего периода президентства, но у него было два президентских срока.

Поэтому стоит анализировать действия кабинета Байдена: первые полгода покажут, удастся ли ему стабилизировать систему, или он сделает ставку исключительно на истеблишмент. Если последнее – тогда эта турбулентность будет продолжаться долго, и встанет вопрос не столько о дальнейшей политической судьбе Байдена, сколько о судьбе Соединенных Штатов и их будущем.

Что делать Украине

Для Украины в данной ситуации важно найти точки опоры и в Республиканской, и в Демократической партии, причем в разных группировках. Это нужно, чтобы сохранилась поддержка со стороны США Украины, нашей борьбы с Россией на Донбассе, чтобы сохранилась линия защиты санкционными механизмами.

Украина и так достаточно "наследила" во время выборов в Соединенных Штатах и осталась со скандальным бэкграундом. Поэтому ей нужно избавиться от этого образа и перейти к более конструктивной позиции, чтобы сохранить поддержку.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда