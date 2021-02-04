Винни-Пух полез к неправильным пчелам, или В чем главная ошибка Зеленского

Блокируя 112, NewsOne и ZiK, Зеленский не решит проблему падающего рейтинга / president.gov.ua

Указом президента Владимира Зеленского были введены санкции против телеканалов Медведчука 112, NewsOne и ZiK. Есть внутренние и внешние причины, почему это решение было принято властью именно сейчас.

Внешняя причина состоит в стремлении власти показать Западу, что Украина времен Зеленского, как союзник и партнер Запада, готова пойти дальше, чем Украина времен Порошенко. Ведь во времена Петра Алексеевича в адрес этих телеканалов звучали лишь угрозы о лишении лицензии, но дальше слов дело не заходило.

Внутренняя причина – это рейтинги: падающие рейтинги лично Зеленского и Слуги народа, а также растущие рейтинги ОПЗЖ.

Свежая социология говорит о том, что поддержка у ОПЗЖ и Слуги народа сейчас примерно на одном уровне – около 20%. Хотя еще год назад разрыв был колоссальный – более чем в два раза. При этом падает не только уровень поддержки пропрезидентской политической силы, но лично Зеленского. С этим власти нужно было что-то делать. Потому и появился данный указ.

Читайте такжеНакануне большого шухера: чем закончится история с санкциями против КозакаБезусловно, можно по-разному относиться к телеканалам Медведчука. Однако, когда сейчас речь заходит о свободе слова, то это явление весьма условно. Отключенные телеканалы Медведчука – это не средства массовой информации, а средства массированной пропаганды, причем достаточно эффективные. Мне тяжело быть объективным по данному вопросу, поскольку я – в стоп-листе на каналах Медведчука.

Однако к технологической стороне данного решения у меня очень большие вопросы. Ведь любой запрет моментально приводит к прямо противоположному результату. Неужели история ничему нас не научила? У Кравчука был Кравец, у Кучмы – Пятый канал (были попытки "щемить" канал, но до запрета не доходило), у Януковича – ТВi… Запрет телеканалов, которые критиковали власть, не решил ни одной из проблем. Тем более, это не решит проблему сейчас, когда города, как минимум, на ⅔ охвачены интернетом. YouTube, куда переместились заблокированные сейчас телеканалы – это достаточно эффективное средство коммуникации в наше время, т.е. полностью прикрыть 112, NewsOne и ZiK не получится. А вот репутационные издержки у власти будут колоссальные…

Читайте такжеЗеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не былоЕсли говорить о политических последствиях данного решения, то Зеленский создал им немало проблем на будущее для себя. Этот шаг на рейтинги ОПЗЖ окажет эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывала власть, а рейтинги Зеленского при этом не вырастут.

Основная ошибка состоит в том, что Владимир Александрович делает то, чего ждали от Порошенко, а не от Зеленского. Поэтому он рискует оказаться в положении Винни-Пуха, который полез за медом к неправильным пчелам.

Плачевным результатом этой ошибки станет обрушение персонального рейтинга. Ведь за Зеленского на президентских выборах в основном голосовал электорат центра и юго-востока Украины, но отнюдь не запада – тех регионов, которые поддерживали Порошенко.

Да, массовых протестов отключение каналов Медведчука в стране не вызовет. Однако будет формироваться совершенно очевидный негатив в отношении Зеленского.

Кроме того, за отключением телеканалов 112, NewsOne и ZiK, вероятнее всего, последует обострение ситуации на Донбассе – там вновь начнут стрелять.

Сможет ли в данной ситуации Украина рассчитывать на бо́льшую поддержку со стороны Соединенных Штатов – увидим. Во всяком случае, украинская власть действует так, как она действует, именно в расчете на то, что Америка Украину не оставит один на один с ее проблемами. По сути, это способ привлечь внимание Джозефа Байдена к Украине, показав, что что мы готовы сделать даже больше, чем при Порошенко.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда