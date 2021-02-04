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Винни-Пух полез к неправильным пчелам, или В чем главная ошибка Зеленского

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

4 февраля 2021, 08:34

За Зеленского голосовал электорат центра и юго-востока Украины, но отнюдь не тех регионов, которые поддерживали Порошенко и отключение каналов Медведчука.

Зеленский
Блокируя 112, NewsOne и ZiK, Зеленский не решит проблему падающего рейтинга / president.gov.ua

Указом президента Владимира Зеленского были введены санкции против телеканалов Медведчука 112, NewsOne и ZiK. Есть внутренние и внешние причины, почему это решение было принято властью именно сейчас.

Внешняя причина состоит в стремлении власти показать Западу, что Украина времен Зеленского, как союзник и партнер Запада, готова пойти дальше, чем Украина времен Порошенко. Ведь во времена Петра Алексеевича в адрес этих телеканалов звучали лишь угрозы о лишении лицензии, но дальше слов дело не заходило.

Внутренняя причина – это рейтинги: падающие рейтинги лично Зеленского и Слуги народа, а также растущие рейтинги ОПЗЖ.

Свежая социология говорит о том, что поддержка у ОПЗЖ и Слуги народа сейчас примерно на одном уровне – около 20%. Хотя еще год назад разрыв был колоссальный – более чем в два раза. При этом падает не только уровень поддержки пропрезидентской политической силы, но лично Зеленского. С этим власти нужно было что-то делать. Потому и появился данный указ.

Читайте такжеНакануне большого шухера: чем закончится история с санкциями против КозакаБезусловно, можно по-разному относиться к телеканалам Медведчука. Однако, когда сейчас речь заходит о свободе слова, то это явление весьма условно. Отключенные телеканалы Медведчука – это не средства массовой информации, а средства массированной пропаганды, причем достаточно эффективные. Мне тяжело быть объективным по данному вопросу, поскольку я – в стоп-листе на каналах Медведчука.

Однако к технологической стороне данного решения у меня очень большие вопросы. Ведь любой запрет моментально приводит к прямо противоположному результату. Неужели история ничему нас не научила? У Кравчука был Кравец, у Кучмы – Пятый канал (были попытки "щемить" канал, но до запрета не доходило), у Януковича – ТВi… Запрет телеканалов, которые критиковали власть, не решил ни одной из проблем. Тем более, это не решит проблему сейчас, когда города, как минимум, на ⅔ охвачены интернетом. YouTube, куда переместились заблокированные сейчас телеканалы – это достаточно эффективное средство коммуникации в наше время, т.е. полностью прикрыть 112, NewsOne и ZiK не получится. А вот репутационные издержки у власти будут колоссальные…

Читайте такжеЗеленский нанес удар по Медведчуку. При Порошенко такой фигни не былоЕсли говорить о политических последствиях данного решения, то Зеленский создал им немало проблем на будущее для себя. Этот шаг на рейтинги ОПЗЖ окажет эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывала власть, а рейтинги Зеленского при этом не вырастут.

Основная ошибка состоит в том, что Владимир Александрович делает то, чего ждали от Порошенко, а не от Зеленского. Поэтому он рискует оказаться в положении Винни-Пуха, который полез за медом к неправильным пчелам.

Плачевным результатом этой ошибки станет обрушение персонального рейтинга. Ведь за Зеленского на президентских выборах в основном голосовал электорат центра и юго-востока Украины, но отнюдь не запада – тех регионов, которые поддерживали Порошенко.

Да, массовых протестов отключение каналов Медведчука в стране не вызовет. Однако будет формироваться совершенно очевидный негатив в отношении Зеленского.

Кроме того, за отключением телеканалов 112, NewsOne и ZiK, вероятнее всего, последует обострение ситуации на Донбассе – там вновь начнут стрелять.

Сможет ли в данной ситуации Украина рассчитывать на бо́льшую поддержку со стороны Соединенных Штатов – увидим. Во всяком случае, украинская власть действует так, как она действует, именно в расчете на то, что Америка Украину не оставит один на один с ее проблемами. По сути, это способ привлечь внимание Джозефа Байдена к Украине, показав, что что мы готовы сделать даже больше, чем при Порошенко.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

санкции Петр Порошенко СМИ Владимир Зеленский Виктор Медведчук телеканалы Андрей Золотарев ZIK NewsOne 112 Украина Тарас Козак
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