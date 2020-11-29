УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Чего Украине и миру ждать от новой администрации Байдена

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

29 ноября 2020, 10:48

Администрация Байдена во многом будет продолжать дела администрации Трампа, но своими методами.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен может новым госсекретарем США / Getty Images

В администрации Байдена, в отличие от администрации Трампа, нет никаких неожиданных кандидатов, всяких фриков и бизнесменов со связями с президентом.

Это, в основном, люди из окружения Байдена и Обамы, которые еще при администрации Обамы занимали должности в Белом доме - имеющие опыт работы в Конгрессе США и в целом в государственном управлении. Байден знает их лично и доверяет им.

Энтони Блинкена он знает очень много лет – он был его помощником, как и Джейк Салливан. То есть Байден сделал упор на опытных аппаратчиков, которые разделяют его умеренные и центристские взгляды. В частности, Блинкен и Салливан являются сторонниками многосторонней дипломатии, будут делать ставку на союзников США в Европе и пытаться развернуть политику Трампа на 180 градусов, т.е. заниматься делами, исходя из многостороннего сотрудничества, как это уже было в администрации Обамы.

Блинкена как кандидата на пост госсекретаря США рассматривали изначально. Его сложно назвать "левеющим демократом" и этим он ближе к Байдену, чем к вице-президенту Камале Харрис. Единственное, чем он отличается от президента – интервенционализмом, то есть придерживается мнения, что применение силы может быть связано с общей политикой сдерживания. По крайней мере, в свое время он выступал за вторжение США в Ливию и Сирию - он и до сих пор считает, что Штаты тогда сделали слишком мало.

Украине ни от новой администрации, ни от нового госсекретаря США, ждать чего-то особенного не стоит. Энтони Блинкен относится к Украине позитивно. Учитывая его ориентацию на Европу, явно стоит ожидать более проевропейского подхода. Но будет ли в нем место для Украины – будет зависеть от нас. Характер отношений Украины останется тем же, что и был – мы продолжим сотрудничать в сфере безопасности, будем получать военную финансовую помощь от Штатов (которую при желании последних даже могут увеличить) и сохранится санкционный режим против РФ. То есть некоторые улучшения на уже существующих направлениях возможны с подачи администрации США, но незначительные. И, если говорить о фундаментальных дипломатических прорывах, то их Украине нужно будет инициировать самой, так как Украина в американской внешней политике все еще рассматривается через призму российского направления, то есть как один из элементов их стратегии по РФ.

Читайте такжеБайден - новый Троцкий, который бросит США в пожар мировой революцииПри этом отношения США и России останутся на том же уровне. Администрация Байдена, скорее всего, продолжит относиться к РФ (по крайней мере, в плане публичной риторики) более жестко. Единственное, что может измениться – те несколько законопроектов о санкциях, которые лежат в Конгрессе и демократы уже давно хотят принять и при администрации Байдена их, возможно, будет легче продвинуть. Самый негативный для России законопроект – введение санкций против их суверенного долга. Другой вопрос, что, в отличие от администрации Трампа, Россия будет нужна Штатам, так как с ней будут обсуждать вопросы международной безопасности. Если при Трампе делали все, чтобы уничтожить договорную базу между РФ и США времен Холодной войны, которая позволяла контролировать определенные вопросы, связанные с нераспространением ядерного оружия, то Байден будет пытаться их сохранить. Например, Байден будет пытаться сохранить договор СНВ-3, на котором сейчас держится вся мировая система контроля за вооружениями. Если его не продлят, то мы сможем говорить о мире, в котором у нас есть девять ядерных государств и разрастающийся и ничем не сдерживаемый ядерный арсенал. И продление этого договора будет одним из первых моментов, по которому будет понятно, как будет складываться его дальнейший курс по РФ.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

новости России новости США президент США Джо Байден Энтони Блинкен Илия Куса новости Украины новости Китая Джейк Салливан
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Зеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами УкраиныЗеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами Украины Ввод локдауна доведет Украину до голодных бунтовВвод локдауна доведет Украину до голодных бунтов Две проблемы, которые ждут Украину без транша МВФДве проблемы, которые ждут Украину без транша МВФ Есть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшитсяЕсть ли шанс, что жизнь в Украине в обозримом будущем улучшится Почему карантин на новогодние праздники - полная чушьПочему карантин на новогодние праздники - полная чушь
Следующий материал

Последние новости

11:07
Чем закончатся протесты в Беларуси: военный эксперт дал прогноз
10:58
В Сингапуре родился ребенок с антителами к COVID-19 Видео
10:49
Авторы Cyberpunk 2077 подготовили приятную "плюшку" для владельцев консолей нового поколения
10:48
Чего Украине и миру ждать от новой администрации Байдена мнение
10:31
Популярный продукт провоцирует рак – врач
Реклама
10:30
Гороскоп на 29 ноября для всех: кто пригрел вредителя Видео
10:19
Пульмонолог рассказала, когда можно лечить COVID-19 дома Видео
10:14
Не спешите с покупкой – в Сети назвали дату выхода бюджетной PS5
09:50
Лечение COVID-19 антибиотиками: врач предупредил о смертельных последствиях Видео
09:39
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
09:26
Умер актер, сыгравший Дарта Вейдера в Звездных войнах Видео
09:15
Как избавиться от прыщей в домашних условиях: советы, которые работают Видео
09:07
Введение и отмена локдауна: в Слуге народа озвучили условия Видео
09:04
Смертность 40%: врач заявил, что мир находится в шаге от новой эпидемии Видео
09:00
"Локдаун неизбежен": астролог предупредил, когда пик пандемии COVID-19 Видео
08:35
Новый локдаун - выбор в пользу падения экономики вместо роста смертей мнение
08:32
Обалденные сочные тефтели с рисом – рецепт Видео
08:20
COVID-19 в Киеве установил новый антирекорд: опубликованы свежие данные Видео
08:11
Коронавирус в Украине 29 ноября – за сутки выявили еще почти 13 тысяч больных Видео
07:53
Байден впервые после Буша поселит в Белом доме кота Видео
Реклама
07:29
В России заявили, что убийство "отца иранской бомбы" развяжет большую войну Видео
06:50
Лукашенко начинает галлюцинировать, когда дело доходит до Украины мнение
06:31
Теплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фото Фото
06:13
"ДНР" и "ЛНР" отказались менять пленных до конца года - СМИ Видео
05:40
Тихановская объяснила свою позицию о принадлежности Крыма Видео
05:05
Астролог назвал идеальное время для признания в любви
04:35
План Кремля по Беларуси: эксперт объяснил, что ждет Лукашенко Видео
03:47
В Киеве в жутком ДТП погибла пассажирка такси
03:31
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Видео
03:16
"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным Видео
02:57
Степанов подвел итоги своей борьбы с COVID-19 Видео
02:28
Десятки самолетов доставляют вакцину от коронавируса Pfizer по миру - WSJ Видео
01:55
Эксперт раскрыл планы Кремля на переговоры в Нормандском формате по Донбассу Видео
00:55
Россия намерена заменить Лукашенко: журналист объяснил визит Лаврова в Беларусь Видео
00:14
Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса Видео
28 ноября, суббота
23:59
В Харькове произошли столкновения возле Мемориала жертвам Голодомора Видео
23:43
В Турции задержали украинцев за незаконную торговлю органами
23:25
Коронавирус в Украине 28 ноября – за сутки выявили еще более 16 тысяч больных Видео
23:20
Китайские ученые "указали пальцем" на настоящую родину коронавируса Видео
22:59
"Идеальная" дата: Арахамия спрогнозировал сроки локдауна Видео
Реклама
22:58
Военный эксперт спрогнозировал расклад сил в мире после пандемии Covid-19
22:34
Двум миллионам украинцев по 8 тыс. грн: когда начнет действовать закон Зеленского Видео
22:32
Верховный суд принял решение по ложному офицерскому званию Семенченко
22:22
Трамп готовит сюрприз: СМИ узнали, что ждет Байдена в день инаугурации Видео
22:15
Назван чистый капитал Диего Марадоны: что оставил после себя легендарный футболист Видео
22:11
В России заявили о перехвате над Черным морем самолета США
21:55
"Проамериканская шлюха": после скандала в прямом эфире Яценюк подает в суд на Киву Видео
21:22
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
21:17
Трюдо обвинил режим Сталина в гибели украинцев во время Голодомора Видео
21:14
Закрыть метро, школы и бизнес: в Раде раскрыли мрачный сценарий локдауна Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять