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Что для Украины означают новые рейтинги партий и политиков

Петр Олещук

политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко

6 января 2021, 11:10

Второе место Юрия Бойко не должно удивлять.

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Владимир Зеленский / УНИАН

Итак, опубликовано очередное опрос группы "Рейтинг". Первое в новом году.

Прежде всего о "новогодний" сегмент опроса - ожидания от нового года. Большинство украинцев (74%) смотрят в новый 2021 год с оптимизмом, и только 18% – с пессимизмом. В общем, вряд ли это должно кого-то удивлять. Понятно, что большинство граждан считают, что после тяжелого 2020-го должно быть точно "лучше". В то же время, есть и определенная политическая мотивированность, ведь наиболее оптимистичными являются избиратели "Слуги народа". Думаю, здесь надо смотреть на источники информации, ведь политические предпочтения - это еще и выбор информационных ресурсов, а просмотр программ в режиме "Ежедневная зрада" не усиливает заряженность оптимизмом.

Относительно политической составляющей. Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет Президент Зеленский, которому доверяют 41%, а не доверяют – 54%. Интересно, что на втором месте за ним сразу идет его политический соратник - Д. Разумков. 29% опрошенных ему доверяют, 37% – не доверяют (29% – его не знают).

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Также стоит упомянуть и о непосредственно политических рейтингах. Здесь тоже на первом месте Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время то его поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю. Бойко проголосовали бы 16,6%, П. Порошенко – 13,3%, Ю. Тимошенко – 10,5%.

Читайте такжеВ ближайшие несколько лет для Украины главное - просто выжитьДумаю, уже поспешили сделать "сенсацию" из второго места Бойко, однако если внимательно посмотреть рейтинги других социологов за последние месяцы, то подобные выводы напрашивались сами собой. Просто некоторые другие социологические учреждения почему - то решили вписать в рейтинги и однопартийца Бойко - Медведчука. Это "размывало" электорат ОПЗЖ и выводило на второе место Порошенко. "Рейтинг" решил Медведчука не вписывать. Однако сам по себе рейтинг Бойко означает мало. Интереснее динамика доверия-недоверия. И здесь данные для него более оптимистичны. Бойко доверяют – 27%, не доверяют – 55%. При том, что Порошенко – 23% и 73% соответственно. Интересно, что в начале года их рейтинги недоверия были соизмеримы, поэтому в паре Бойко-Порошенко именно первый демонстрирует динамику падения антирейтинга, а это в данной ситуации более важно.

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Почему это так. А вы давно слышали что-то в медиа плохое о Бойко? Уверен, что очень давно. Понятно почему. Он остается в собственной электоральной нише, и не является конкурентом ни для кого, кто мог бы проплатить и медийно обеспечить дискредитационную кампанию. В то же время, с ТВ он "не слезает" (включая патриотические каналы). Старое забывается, и вот для некоторых он уже солидный "седовласый" дядя, который рассказывает о тарифах и обнищании, требует прекратить войну и повысить пенсии. Как оказывается, иногда лучше не очень "накачивать" информационно общество. Особенно тогда, когда у тебя-очень высокий антирейтинг. Но не все это понимают.

Читайте такжеУкраина заплатит за "подарок" Порошенко и Яценюка 2 триллиона гривенНу и про партии. Лидером остается "Слуга народа", не очень далеко разместились ОПЗЖ и ЕС. Немного добавила "Батькивщина", и чуть выше 5% появилась УС Гройсмана. Подобные расклады тоже понятны. На данный момент основные оппоненты власти в публичном пространстве - ЕС и ОПЗЖ. У обоих есть сверхмощные информационные ресурсы, но оба проекта - нишевые. И становятся такими чем дальше-тем больше. К примеру, ЕС продолжает закрываться в ракушке " 25%". Там, конечно, очень комфортно, все друг друга понимают, поддерживают, объединены ненавистью к общим "врагам", но понять мир за гранью "ракушки" все труднее. Тем более, если выбираешь риторику противопоставления "мы - они". В ОПЗЖ похожая ситуация. Правда, они осмотрительно не клеймят избирателей политических оппонентов, утверждая, что тех просто "обманули". Однако у них такая же "нишевая" риторика, которая чем дальше тем больше "вязнет" в "сыпучих песках" Русского мира.

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Итак, основные "оппозиционеры" добровольно заняли крайние позиции политического спектра. При чем, эти крайние позиции ("25%" и "Русский мир") вместе не набирают и 50% электората. Понятно, что остальные 50% вытесняются за пределы электората двух основных оппозиционных сил, а потому должны делать другой выбор. Поэтому нет ничего удивительного, что половина из них продолжает поддерживать СН действующего президента. Конечно, остается еще и "Батькивщина" и многочисленные новые проекты, но пока они серьезно не вступили в борьбу за "электоральную половину".

Читайте такжеРеванш Медведчука и "королева" Зеленский: главные вызовы для Украины в 2021 годуНу и еще интересный момент опроса - отношение к новогоднему поздравлению президента Зеленского. Здесь оценки прямо противоположны оценкам со стороны "лучший людей Фейсбука". 70% опрошенных видели новогоднее поздравление Президента Зеленского. Из них 43% оценили его положительно, 35% – нейтрально, 21% – отрицательно. Интересно, что наиболее негативное отношение к поздравлению... нет, не у избирателей ЕС, а у электората "Партии Шария" (на втором месте - избиратели ОПЗЖ). И лишь следующими следуют избиратели ЕС. В то же время, избирателям СН поздравление более чем "зашло" (77% понравилось). Это все говорит лишь о том, что обитатели "информационных ракушек" имеют представление о своей ракушке, а не об окружающем мире, который (даже в украинском масштабе) не так прост.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук Юрий Бойко Слуга народа Группа Рейтинг Петр Олещук социологический опрос Европейская солидарность ОПЗЖ
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