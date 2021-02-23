Цивилизованный мир решил отправить Россию на "принудительный карантин"

Владимир Путин / Фото Reuters

Министры иностранных дел стран – членов Евросоюза один за другим заявляют, что сегодня будет одобрен новый проект санкций против России – на этот раз в связи с делом Навального

Санкции эти, судя по заявлениям глав внешнеполитических ведомств, будут точечными и вряд ли кардинально изменят ситуацию в российской экономике. Но они свидетельствуют о тенденции, которая намного важнее самих санкций.

Эта тенденция – дальнейшая изоляция России от цивилизованного мира, я бы сказал – самоизоляция в результате действий Кремля. Давайте вспомним, что когда вводились первые санкции – после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе – у нас все время появлялись опасения, что это ненадолго, что ограничения вот-вот отменят. Лидерам стран, которые выступали за продолжение санкций, приходилось всякий раз уговаривать своих более лояльных к Кремлю коллег.

Читайте такжеУкраина и Польша открыто попросили Байдена "убить" Северный поток-2Теперь все это уже позади. О введении новых санкций против России первым заявил глава внешнеполитического ведомства Австрии – той самой страны, на свадьбе бывшего министра иностранных дел которой отплясывал сам Владимир Путин. И дело не только в том, что России плевать на увещевания Европейского Союза.

Дело еще и в западном общественном мнении. Можно было убеждать своих граждан, что в Украине "внутренний конфликт", а жители Крыма "сами" решили присоединиться к России – и то не очень срабатывало. А вот когда речь идет о нарушении прав человека, о "Новичке", о разгоне протестов – что тут объяснишь. Все и так понятно.

При этом понятно и другое: когда авторитарный режим чувствует безнаказанность в своих действиях за рубежом, он рано или поздно начинает избивать и убивать собственных граждан. Такова логика людоеда.

Именно поэтому ни о каком взаимопонимании между Россией и цивилизованным миром речи не идет. Не будет его, этого взаимопонимания. Кремль и далее будет совершать одно преступление за другим. А это означает, что и поддержка Украины в ее противостоянии российской агрессии будет только усиливаться – и в этой солидарности нет выбора ни у нас, ни у Запада.

Виталий Портников, журналист, для Эспресо