Мысли о локдауне возникают от бездействия властей

Непослушание местных властей из-за карантина - плохой признак / Фото Reuters

​Ситуация с коронавирусом обостряется. Осеннее обострение уже произошло, ведь в среднем в мире ежедневно начинают болеть около 500 тысяч человек. Это намного больше, чем весной.

Если есть обострение, то должны быть какие-то меры. Но как бороться с коронавирусом, пока не знает ни одна страна. И поэтому методом проб и ошибок каждая из них пытается ограничить распространение болезни.

Конечно, определенное количество решений будет неправильным. Так, например, было весной с запретом в Украине ходить в парки и лесополосы. Ведь, как оказалось, коронавирус распространяется в закрытых помещениях, а пребывание на свежем воздухе, наоборот, полезно.

Многие страны прибегают к усилению карантинных мер, так называемых локдаунов, которые не только ограничивают передвижение и общение, но и бьют по экономике. В Украине ситуация такова, что об экономике только говорят, но реально у нас государство, которое направлено лишь на защиту олигархата. Поэтому беспокойство вполне оправдано и у представителей бизнеса, который является наиболее уязвимым, так и у местных элит, которые получают поступления в бюджет именно от местного бизнеса.

Читайте такжеПочему мэры наплевали на требования ЗеленскогоУ каждого из городских глав своя ситуация — с одной стороны, они сейчас подперты народным выбором и ожиданиями, соответственно, мы понимаем, что есть непопулярность полноценного локдауна среди населения. Поэтому их неповиновение - это борьба за популярность, которая подтачивает государственность.

Но беспокойство — это одно, его украинцы могут сколько угодно демонстрировать в виде митингов, а вот неподчинение местной власти решениям государственной власти — это разбалансировка государства.

Потому что сегодня это может быть неподчинение по вопросам карантина, завтра - по вопросам языка, послезавтра - по вопросу ЕС или НАТО. То есть это не очень безопасная практика и с ней надо быть осторожнее.

Самого по себе карантина без отслеживания цепочек заболеваемости недостаточно. Если бы государство это отслеживало, то вообще можно было обойтись и без локдауна. Как, например, без него обходятся в Южной Корее.

Гораздо результативнее было бы сажать на карантин круг общения заболевших, а не всю Украину сразу. Тогда можно остановить процесс заражения. Всем этим нужно заниматься и, если этого не делать, тогда и возникают мысли о полном локдауне.

То есть все это - от бездействия. Нужно просто прилагать усилия к остановке заболеваемости инфицированными лицами и для этого необязательно нужен полный карантин.

Александр Доний, политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей, бывший народный депутат Украины, председатель художественного объединения "Последняя баррикада", специально для Главреда