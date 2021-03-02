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Две проблемы Зеленского

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

2 марта 2021, 06:53

Что выберет Зеленский – бесконечную борьбу по укреплению своей личной власти или попытку проведения реформ.

Зеленский
Зеленский становится интересным для украинского общества / УНИАН

"Пятая колонна" Кремля во весь голос кричит: "Владимир Зеленский становится опасным". Для кого? Для Путина или для украинских олигархов или элитных коррупционеров? Нет. Президент Зеленский, наконец-то становится интересным для украинского общества и похожим на президента, а не на случайного человека в политике. Другой вопрос – все, что он делает, не имеет политической стратегии.

Пока его решительные действия по обузданию Виктора Медведчука и наскоки на Петра Порошенко направлены на рост внимания к себе, интереса к своим действиям и, в конечном счете, на рост рейтинга доверия, а не на решение кардинальных проблем страны - борьба с бедностью, укрепление обороноспособности страны, радикальные политические реформы и борьба с элитной коррупцией.

Читайте такжеЗеленский погорячился воевать сразу на нескольких фронтахОдно дело - взорвать политическую ситуацию, другое дело - упорно и целенаправленно делать то, что нужно стране, а не пытаться надолго убрать с шахматной доски опасных политических конкурентов, на месте которых тут же появятся другие. Это бесконечная борьба, которая пожирает силы и время любого политика, если у него нет собственной стратегии для страны.

Что выберет Зеленский – бесконечную борьбу по укреплению своей личной власти или попытку проведения реформ?

Зеленский прекрасно понимает, что проведение радикальных реформ будет болезненным не только для верхушки, но и для населения, замученного кризисом эпидемией и войной. И, растеряв за два года свой огромный рейтинг поддержки, он боится потерять еще больше. Время упущено, а "машина реформ" так и не создана.

Читайте такжеЧто происходит с рейтингом Владимира ЗеленскогоТеперь, разворошив "политический муравейник", президент пытается нащупать свою игру. Но его останавливает страх перед новыми игроками на политической сцене и рост политической неопределенности, непредсказуемость даже ближайшего будущего из-за поднятой "турбулентности".

И вторая острая проблема Зеленского - это неумение искать и привлекать сильных, перспективных и независимых игроков в свою команду, которая так и не сформировалась. Почти все, кто окружает Зеленского, не усиливают его, а скорее всего, бездарно и корыстно используют его полномочия, ресурсы и авторитет, а не приносят свой вклад в общее дело страны.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Виктор Медведчук Виктор Небоженко
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