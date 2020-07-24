Фанаты "сывочолого крыголама" Порошенко еще будут впечатлены

Порошенко может снова попытаться захватить власть/ УНИАН

Давид Жвания рассказал о венском олигархическом сговоре, который и обеспечил президентство Петру Порошенко.

В этот сговор не вошел Игорь Коломойский, потому что тогда он со своей командой занимал жестко проукраинскую позицию, а венский сговор как раз предполагал сотрудничество с РФ и ее руководством.

Ход событий подтверждает, что Жвания говорит правду — и про сговор, и что ИВК в него не взяли, и про сотрудничество Петра Порошенко с Владимиром Путиным.

Вот только не надо унылого бл*дства насчет "руки Кремля"!

Во-первых, Петр Алексеевич столь часто и подло кидал партнеров и соратников, что очень многие очень хотели бы с ним посчитаться. Причем, без помощи России. Давид Жвания — не исключение.

Во-вторых, Кремль способен утопить ПАПа куда эффективнее, чем через откровения Жвании.

Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Европа проигнорировала скандальные признания Жвании о ПорошенкоЯ все еще надеюсь, что придет час объективного расследования беспрепятственного выхода колонны Гиркина из Славянска. Искренние фанаты сывочолого крыголама будут впечатлены, это вам не дежурное "Обнимаю". И подобных эпизодов — множество.

Но так как знаю Давида давно, то уверен, что он, конечно, договорился и согласовал свое выступление. Но не с Кремлем, а с Банковой. Вот только не поздно ли?