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Германия решила сама поставить крест на Северном потоке-2

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

8 сентября 2020, 06:46

Даже правящая партия начинает говорить о том, что нужно заморозить строительство трубопровода хотя бы на два года

Северный поток-2
Германия так устала от Путина, что сама замораживает Северный поток-2 / Reuters

Немцы начинают всерьез рассматривать мир, в котором может и не быть Северного потока-2. Пока определенный консенсус по поводу проекта существовал - он должен быть достроен, хотя и с минимальными издержками в плане проблем с США. А как использовать его - будем обсуждать далее.

Есть один нюанс, который у нас как-то не освещается - Газпром намерен забронировать (а может, и уже забронировал - с той секретностью, в которой существует "национальное достояние, нет ничего точного) мощности газопровода EUGAL вперед по принципу "качай или плати" - практически такой же кабальный, как и с Украиной в декабре 2019 года. Есть газ в СП-2, нет газа в СП-2 - Газпром заплатит за всю бронь. Сделано это для того, чтобы "отцепить" любых возможных конкурентов, пытающихся гнать газ от побережья. В этом смысле для немцев даже пустой, но построенный СП-2 - гарантия прихода денег. Нет СП-2 - у Газпрома есть повод сослаться на обстоятельства. Поэтому построенный трубопровод для Германии важен и позволит за счет российских пенсионеров качать с Газпрома если не газ, то хотя бы деньги.

Читайте также"Северный поток платит за Новичок": в ФРГ требуют наказать режим ПутинаТем не менее, теперь немцы начинают принимать неизбежное и отдают себе отчет в том, что газопровод СП-2 может быть и не построен. Кремль, как выяснилось опытным путем, довел свою экономику до ручки настолько, что относительно простые технологические операции самостоятельно делать уже не в состоянии. Неудивительно - если ты и твои дружки разворовываете страну, то как-то не до развития.

Поэтому даже правящая ХСС начинает говорить о том, что нужно заморозить строительство Северного потока-2 хотя бы на два года. Речь идет о том, чтобы эти русские за два года хоть что-то придумали, чтобы проложить последние полторы сотни километров трубы. Без заморозки делать вид, что все в порядке, уже не получается - Газпром профукал все возможные сроки достройки.

Эль Мюрид новости Германии новости России Северный поток-2 Газпром
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