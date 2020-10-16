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Гибридный договорняк: почему Россия снимает санкции с украинских компаний

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

16 октября 2020, 08:37

Если Зеленский решится на создание "гибрида" совместно с Путиным, это станет безвозвратным шагом для Украины.

Путин, Зеленский
Россия, снимая санкции с украинских предприятий, рассчитывает получить взамен зону свободной торговли на Донбассе / УНИАН

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о снятии санкций с нескольких украинских предприятий связано со вторым вопросом опроса, который намерен провести Владимир Зеленский на избирательных участках в день выборов – о создании зоны свободной торговли на Донбассе.

Все это – результат тайных договоренностей между Путиным и Зеленским: снятие санкций с некоторых украинских предприятий в обмен на создание ЗСТ на Донбассе. Так что, попросту говоря, они договорились "порешать".

Неслучайно российская власть приняла решение о снятии санкций под выборы в Украине. Это делается для того, чтобы улучшить имидж и поднять рейтинг партии Слуга народа и самого президента Зеленского.

Это "слугам" крайне необходимо, ведь партии как таковой не существует: у них нет ни местных ячеек, ни партийной сетки. Они набрали людей в партию, как на кастинге, запустив их в политику – так было и на парламентских выборах, так происходит и на выборах в местные советы. Фактически мы который раз голосуем за имидж президента. А Зеленский накануне выборов совершил турне по стране. Его козырем является перемирие, которое установилось на Донбассе с 27 июля, хотя по факту продолжаются обстрелы. Но, как основной подарок, электорату хотят преподнести решение вопроса по Донбассу. И частью этого решения им видится создание зоны свободной торговли на Донбассе совместно с Российской Федерацией.

Ведь что будет предусматривать такая зона? Это будет беспошлинная зона, где все там будут управлять и все там будут торговать.

Вот вам "гибридный договорнячок" по Донбассу: мир же есть, а какой ценой – Зеленский этого никогда не уточнял.

Читайте такжеУкраина никогда не вернет Крым и Донбасс тем путем, о котором мечтаетУже названы некоторые украинские предприятия, с которых Россия намерена снять санкции. Чтобы понять, почему именно этих предприятий более не будут касаться ограничения Москвы, нужно покопаться в бенефициарах этих компаний. Не исключаю, что, во-первых, вполне можно выйти на людей, связанных с Россией, а, во-вторых, эти компании могут оказаться аффилированы с нынешним руководством Украины.

Россия назвала свое решение об отмене санкций "жестом доброй воли" – мол, мы с вами по-хорошему, и вы с нами теперь так же давайте. Однако вопрос будет заключаться в том, чья будет юрисдикция в этой зоне свободной торговли, кто будет держать на балансе эту ЗСТ, и какие полномочия будет иметь это зона свободной торговли как административная единица в составе Украины. А тут опять-таки возникает вопрос "особого статуса" Донбасса…

Таким образом, Ермак подводит Зеленского под невозвратное решение. Ведь то же установление "всеобъемлющего прекращения огня" тоже было невозвратным решением, поскольку теперь нельзя ни под каким соусом сделать шаг назад и переиграть ситуацию. И теперь Ермак подводит президента к очередному такому решению – создать "гибрид" совместно с Россией.

Читайте такжеВозвращение Донбасса - самая большая украинская коллективная иллюзияА следующим шагом нам предложат на основании зоны свободной торговли на Донбассе широкомасштабную дружбу и сотрудничество с Российской Федерацией. Как говорил известный герой Михаила Галустяна в сериале, отвечая на вопрос, что с ним делать: "Понять и простить!". Вот и Россия скажет нам: "Поймите нас и простите. Мы – вам 20 тысяч покойников выдали на-гора, но вы нас поймите и простите".

В России заявили, что после их отмены санкций против ряда украинских предприятий рассчитывают на аналогичный шаг со стороны Украины. Вот только если Украина сделает все то, о чем сказано выше, это будет не совсем равноценный обмен. Но для Российской Федерации эти типичное поведение: они делают нам скидку на копейку, а мы должны сделать – на рубль. Россия так действует всегда. Так, она отдала нам пленных, незаконно удерживаемых граждан Украины, но за это требует изменить украинскую Конституцию. Разве это равноценный обмен?

На реальные уступки Россия идет только тогда, когда боится и чувствует силу противника.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

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