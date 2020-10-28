Главный итог выборов - в Украине есть голосование, но нет демократии

Местные выборы в Украине проигнорировало подавляющее количество граждан / УНИАН

Итак, в стране проголосовало только 36% от общего числа избирателей.

О чем это говорит?

В первую очередь о том, что только 36% видели какой-то свой личный интерес в прошедших местных выборах.

Кто эти 36%?

Половина из них, то есть 18%, пришли, чтобы отдать свои голоса за действующую власть и не допустить ее смены. Это те избиратели, которые лично получают какие то преференции, ренты и различные выгоды от нынешней местной власти.

Это местные бюджетники и члены их семей. Это местная бюрократия и члены их семей, которые пилят бюджет. Это местный бизнес, который установил взаимовыгодные отношения с местной властью, члены их семей и все сотрудники. Это силовики, которые вместе доят местный бизнес и члены их семей. Это все как раз и дают те 18% выгодопооучателей.

Остальные 18% - делятся на две примерно равные по численности подгруппы.

Амбициозные прагматики. Это те, кто хотел бы сковырнуть местную власть, чтобы самим сесть на потоки. Наивные идиоты. Это те болваны, которые с упорством, достойным лучшего применения, продолжают верить в ту ахинею, которую им втюхивают ОПЗЖ Медведчука, ЕС Порошенко и все остальные олигархические бизнес-"партии".

Остальные 64% избирателей не приняли участия в голосовании, так как не видят для себя лично в этом никакой практической и моральной выгоды. Это несчастные, которые ушли во внутреннюю оппозицию ко всему происходящему и заняты лишь личным выживанием .

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Причина такой печальной ситуации одна, о которой я пишу уже много лет: в Украине нет политических партий. А без общенациональных политических партий демократия не работает, так как нет никакой обратной связи между избирателями и властью. Партии это основа демократии.

Но почему украинцы не создают такие партии, какие создают все наши соседи?

Ответ: политическая неразвитость, очень медленное политическое созревание, инфантильность, обусловленная отсутствием ранее собственной государственности.

Диагноз, увы, прежний: в Украине есть голосование, но не работает демократия. Есть лишь карикатурные имитации демократии. Поэтому Украина никуда не развивается, а топчется на месте, проедая последние ресурсы.