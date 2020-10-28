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Главный итог выборов - в Украине есть голосование, но нет демократии

Андрей Головачев

политический эксперт

28 октября 2020, 06:56

Большинство людей не увидело перспектив в личном участии в местных выборах.

Местные выборы в Украине 2020
Местные выборы в Украине проигнорировало подавляющее количество граждан / УНИАН

Итак, в стране проголосовало только 36% от общего числа избирателей.

О чем это говорит?

В первую очередь о том, что только 36% видели какой-то свой личный интерес в прошедших местных выборах.

Кто эти 36%?

Половина из них, то есть 18%, пришли, чтобы отдать свои голоса за действующую власть и не допустить ее смены. Это те избиратели, которые лично получают какие то преференции, ренты и различные выгоды от нынешней местной власти.

Это местные бюджетники и члены их семей. Это местная бюрократия и члены их семей, которые пилят бюджет. Это местный бизнес, который установил взаимовыгодные отношения с местной властью, члены их семей и все сотрудники. Это силовики, которые вместе доят местный бизнес и члены их семей. Это все как раз и дают те 18% выгодопооучателей.

Остальные 18% - делятся на две примерно равные по численности подгруппы.

  1. Амбициозные прагматики. Это те, кто хотел бы сковырнуть местную власть, чтобы самим сесть на потоки.
  2. Наивные идиоты. Это те болваны, которые с упорством, достойным лучшего применения, продолжают верить в ту ахинею, которую им втюхивают ОПЗЖ Медведчука, ЕС Порошенко и все остальные олигархические бизнес-"партии".

Остальные 64% избирателей не приняли участия в голосовании, так как не видят для себя лично в этом никакой практической и моральной выгоды. Это несчастные, которые ушли во внутреннюю оппозицию ко всему происходящему и заняты лишь личным выживанием .

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Причина такой печальной ситуации одна, о которой я пишу уже много лет: в Украине нет политических партий. А без общенациональных политических партий демократия не работает, так как нет никакой обратной связи между избирателями и властью. Партии это основа демократии.

Но почему украинцы не создают такие партии, какие создают все наши соседи?

Ответ: политическая неразвитость, очень медленное политическое созревание, инфантильность, обусловленная отсутствием ранее собственной государственности.

Диагноз, увы, прежний: в Украине есть голосование, но не работает демократия. Есть лишь карикатурные имитации демократии. Поэтому Украина никуда не развивается, а топчется на месте, проедая последние ресурсы.

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