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Какие регионы застряли в "болоте" карантина: свежие данные Минздрава

9 августа 2020, 17:56

Ослаблять карантин регионы не могут из-за завышенных эпидемических показателей.

Киев,карантин,маска
В Киеве нельзя ослаблять карантин / УНИАН

В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели почти 1 тысяча 200 человек, из них 67 — дети.

После объявленных цифр, Минздраве обновили информацию о показателях для ослабления карантина.

В частности, по состоянию на 9 августа ослаблять карантин не могут 8 областей и Киев из-за завышенных эпидемических показателей.

При этом ослабить карантин разрешили Черниговской области, но в "красный" список попала Львовская область.

В каких регионах запрещено ослаблять карантин:

  • Киев (превышена динамика);
  • Волынская область (превышен процент выявления больных);
  • Ивано-Франковская область (превышен процент выявления больных);
  • Киевская область (превышена динамика);
  • Львовская область (высокая загруженность коек);
  • Одесская область (превышены динамика и процент выявления больных);
  • Ровенская область (превышен процент выявления больных);
  • Харьковская область (превышены динамика и процент выявления больных);
  • Черновицкая область (высокая загруженность коек и превышены динамика и процент выявления больных).
/ moz.gov.ua

Напомним, учитывая стремительный рост количества случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным, обеспечить учреждения всем необходимым оборудованием.

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Кроме того, глава государства поручил правительству обеспечить медицинских работников средствами индивидуальной защиты в полном объеме и усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий.

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