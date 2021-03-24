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Над криптовалютами висит топор, или Почему биткоин обречен

Виктор Суслов

Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины

24 марта 2021, 06:55

Решение о запрете криптовалют должно приниматься не отдельными странами, а для всего мира сразу.

биткоин
Криптовалюты – это своего рода DarkNet мирового криминалитета / Reuters

По сообщениям СМИ, Индия готовится стать первой страной, в которой намерены принять закон, запрещающий не только торговать и майнить криптовалюты, но и владеть ими. Если эта законодательная инициатива будет принята, Индия станет первой страной в мире, которая полностью запретит цифровые валюты. Более того, предполагается, что по истечении определенного переходного периода Индия введет уголовную ответственность за операции с криптовалютами.

В таком решении нет ничего удивительного. Поскольку криптовалюты представляют собой особую систему денежного обращения, за регулирование которой не несет ответственности ни одно государство мира, ни одно известное юридическое или физическое лицо. Администраторы системы оборота криптовалют, как правило, неизвестны. Это делает криптовалюты, особенно биткоин, идеальным средством для обслуживания теневой экономики, отмывания "грязных" денег, международной коррупции, обслуживания наркоторговли, нелегальной торговли оружием, финансирования терроризма и других направлений международной преступности. Это своего рода DarkNet мирового криминалитета.

Денежный оборот в криптовалютах выведен из-под системы контроля в рамках финансового мониторинга: ни центральные, ни коммерческие банки ни одной из стран мира не владеют информацией о том, кто кому и за что платит в криптовалютах, кто является получателем.

Удивляет тот факт, что криптовалюты до сих пор не запрещены международными финансовыми организациями и крупнейшими государствами мира. В частности, FATF – межправительственная организация, которая отвечает за борьбу с отмыванием "грязных" денег – уже давно должна была принять решение о полном запрете использования криптовалют: использование цифровых валют полностью противоречит задачам, которые решает эта организация.

Но если ограничения на использование криптовалют до сих пор не введены во всемирном масштабе, значит, это кому-то выгодно? Этому факту есть несколько возможных объяснений.

Во-первых, существует гипотеза о том, что криптовалюты созданы, возможно, спецслужбами ведущих западных стран, особенно США, с целью построения своего рода "ловушки" для денег криминального происхождения. Уже сейчас вложения в биткоины, например, оцениваются в сумму более 1 триллиона долларов.

Если эти деньги в один прекрасный день будут заблокированы или просто аннулированы администраторами системы, эффект от такой "стерилизации" "грязных" денег для экономики США будет огромным.

Во-вторых, можно предполагать, что спецслужбы заинтересованы в использовании криптовалют и решают свои задачи через системы расчетов в криптовалютах, например, связанных с финансированием вмешательства в выборы в других странах, финансированием разного рода оппозиционных движений для подрыва недружественных государств, финансированием разного рода повстанческих движений и военных действий в нужных регионах и т.п.

В-третьих, наконец, достойна внимания и версия о том, что должностные лица различных международных финансовых организаций и ведущих государств мира не предпринимают никаких усилий для запрета криптовалют просто потому, что получают многомиллиардные "откаты" от всей мировой криминальной экономики за бездействие. Банальная коррупция высшего мирового уровня.

Тем не менее, вопросы о запрете криптовалют уже публично ставились и перед ФРС США, и на уровне американского Конгресса.

Кроме того, важно отметить, что решение о запрете цифровых валют должно приниматься не отдельными странами – оно должно быть принято для всего мира сразу. А против тех стран, которые этого не сделают, должны быть введены мощнейшие международные санкции.

Так что над криптовалютами и над теми, кто ими владеет, занесен топор. Рано или поздно все деньги, находящиеся в криптовалютах, будут аннулированы.

Виктор Суслов, Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины, специально для Главреда

экономика валюта теневая экономика криптовалюта биткоин Виктор Суслов
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