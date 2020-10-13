Зачем Зеленскому игра в "5 важных вопросов" в день выборов

Зеленский задумал провести опрос в день выборов, чтобы одновременно решить несколько задач / УНИАН

В идее Владимира Зеленского о проведении большого опроса на избирательных участках 25 октября содержится всего понемногу, это такой себе "салат-микс": и попытка прозондировать почву, узнав общественное мнение по определенным вопросам, и попытка заработать дополнительные баллы накануне выборов, и попытка получить дополнительные аргументы для заявлений и переговоров.

Прежде всего, стоит отметить, что запланированный опрос – это точно не референдум. Об этом не может быть и речи, потому что у нас нет ни закона о референдуме, ни одной практики проведения референдума, ни бюджетных денег на него.

Поэтому 25 октября может состояться только массированный социологический опрос.

Владимир Зеленский анонсировал "пять важных вопросов", которые зададут в ходе этого опроса. О чем именно могут спросить у людей, мы можем только фантазировать, потому что наша нынешняя власть такова, что и сама не знает, что придумает завтра, и не перечеркнет ли при этом все свои предыдущие наработки. Творческие люди, они такие: сегодня одно, завтра другое, послезавтра опять первое…

Читайте такжеЧего украинцы ждут от Зеленского в вопросе ДонбассаПоскольку об этой идее мы слышим после резонансного визита президента в Великобританию, вполне можно ожидать, что одним из вопросов будет вопрос о развитии ситуации на Донбассе, а именно о том, о чем намекал Зеленский в ходе визита – смягчение Минских договоренностей. Поэтому предполагаю, что у украинцев могут поинтересоваться, согласны ли они с внесением в Конституцию изменений относительно "особого статуса" Донбасса.

Скорее всего, большинство опрошенных будут несогласны. А такая информация пригодится украинской власти для аргументирования своей позиции во время переговоров не только с Россией, но и с Европой. Это могут подать, как соблюдение Украиной демократических традиций, которые так ценятся в Европе – мол, "если люди не хотят, как мы можем действовать вопреки их желанию".

Кроме того, среди вопросов могут появиться и такие, которые будут касаться углубления децентрализации, а также определенного изменения территориального устройства Украины (например, 13 областей вместо 25-ти).

Впрочем, этот опрос будет носить исключительно консультативный характер.

Читайте такжеРасплата за 2019-й: оппозиция готовится отомстить Зеленскому на осенних выборахКак его сможет потом использовать власть? Она сможет опираться на его результаты в своих речах, во время переговоров. Но полученный результат ни к чему не будет обязывать.

Однако данный опрос выполнит еще одну важную для власти задачу... Те люди, которые в прошлом году голосовали за Зеленского, а теперь разочарованы действиями его команды, не могут проголосовать на этих выборах ни за него, ни за кого другого: ни за ОПЗЖ (потому что это будет означать кардинальное изменение мировоззрения), ни за Европейскую солидарность (потому что все помнят лицемерие власти Порошенко, которая говорила одно, а делала другое). Поэтому избиратели Зеленского в основной массе просто бы не пошли на выборы 25 октября: им не за кого голосовать, кроме тех самых "слуг", которыми они не довольны.

Но – если выборы будут объединены с определенным опросом, больше людей придет на избирательные участки, чтобы выразить свою позицию, а заодно и зайдут проголосовать. А за кого же им голосовать, как не за "слуг"?

Таким образом, с помощью анонсированного опроса власть хочет мобилизовать и побудить прийти на избирательные участки как можно больше своих сторонников.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда