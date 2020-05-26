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Шанс, который упустил Путин

Андрей Зубов

российский историк

26 мая 2020, 10:03

Все россияне уже поняли, что власть им - лютый волк.

Путин
Путин упустил свой шанс / Reuters

Все цивилизованные правительства помогают своим гражданам и своей экономике в условиях пандемии. Так поступают в США, но примерно также - в Германии, Канаде, Эстонии, Чехии.Только Россия, Белоруссия, Бразилия и подобные им сообщества предпочитают помощи согражданам, игнорирование проблемы. Авторитарные режимы к тому же затыкают рты врачам, угрожают увольнениями и судебным преследованием тем, кто рассказывает правду о трагедии, происходящей в их странах, фальсифицируют данные по заболевшим и погибшим, затрудняют оказание медицинской помощи, не желая портить статистику.

Но вместо этого проводят парады, палят салюты, готовятся к общенародному голосованию как ни в чем не бывало. А умерших хоронят в Петербурге уже без присутствия родственников, а прожиточный минимум потерявшим работу не выплачивают, а вместо этого предлагают общественные работы, где заразиться можно за минуты.

Читайте такжеПутин забился в агонии перед крахом своей системыПарад же и голосование нужны в России только одному человеку, и он пыжится изо всех сил, чтобы провести всё это, плюя на нужды всех граждан, на их уязвимость, на их нищету.

Думаю, все люди России уже поняли, что власть им - лютый волк. И этот лютый волк желает себя увековечить всеми неправдами.

"Без доверия народа власть не может устоять". Посмотрим, насколько прав Конфуций. Сталину и Ленину по ошибке, по прельщению многие доверяли, Гитлеру немцы доверяли до самого мая 1945. Этому же - не доверяет уже никто.

А мог бы стать вновь кумиром народа, как в памятном 2014, если бы стал бы делать то, что делает, чтобы компенсировать ущерб пандемии, власть США.

Андрей Зубов Владимир Путин коронавирус новости России
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