Почему идея с женскими вагонами обречена на провал

В Украине хотят ввести женские вагоны / УНИАН

В Украине третий день бушует дискусси￼я сегрегации женщин в поездах. Самое смешное, что эту сегрегацию хотят женщины, которые ещё недавно вопили о том, что надо ввести унисекс туалеты, дабы в опорожнении все были равны.

По этому поводу можно сказать, что в некоторых исламских странах эта проблема давно решена. Потому следующим шагом будет логично актуализировать многожёнство.

Как мы понимаем, ничего введёно не будет. Потому что разваливающаяся Укрзализниця скоро не сможет вообще пассажиров перевозить, не говоря о счастливых сегрегированных эшелонах. Так что придётся феминисткам требовать сегрегации маршруток (там тоже быдла полно), блаблакаров (опять-таки), самолётов (лично я вчера наблюдал сумасшедшую мамашу с такой же сумасшедшей 20-летней дочуркой, которые довели полсамолета своими требованиями и претензиями до сказу, вот там точно сегрегации не помешала бы сразу с отправкой пациентов в Кичеево).

Читайте такжеЖенщина, которую в поезде на глазах у сына пытались изнасиловать, рассказала новые подробностиТребовать можно много и сразу, все равно это ничего не изменит. Ведь государство от этого не появится. С такими же успехом можно проводить спиритические сеансы на предмет воплощения своих желаний. Только больное общество все одно будет продолжать сжигать очередную Оксану Макар. Правда уверен, что большинство без гугла и не вспомнит когда и что произошло с этой несчастной женщиной и что изменилось с того времени. Подскажу - НИЧЕГО.