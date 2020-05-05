Путин оставил россиянам два стула

Владимир Путин спрятался в бункер, пока элита дерибанит остатки РФ / Reuters

Любой нормальный человек, сталкиваясь с нелогичными по своему характеру ситуациями, рано или поздно, но пытается их осмыслить, отрефлексировать, понять сущностные причины, которые и привели к внешне нерациональному происходящему.

В течение буквально нескольких месяцев мы попали в совершенно другой мир. Мир, в котором даже тот скудный набор прав и свобод, существовавший в путинской России, полностью ликвидирован. Не раз и не два можно увидеть ролики, на которых люди пытаются показывать полицейским конституцию, доказывают наличие у них каких-то прав, в ответ получая лишь - засуньте свою конституцию себе знаете куда, выполняйте распоряжение губернатора (мэра, префекта или какого-то еще старосты).

Мы все попали на территорию террора, где страной и населением начинают управлять методами страха и ужаса. Каждый день то госчиновники, то медицинские администраторы, то СМИ фактически запугивают население все новыми ужасами крайне иррационального содержания, перемежая их угрозами административного или уголовного преследования, а на улицах нас встречают каратели и зондеркоманды зачистки. Чем это отличается от территории Исламского государства - неясно. Такие же по своему содержанию и смыслу методы управления покоренной территорией, разве что пока публичные казни с отрезанием голов и конечностей еще не в ходу. Впрочем, мы только начали.

Читайте такжеПутин строит цифровой концлагерь, который его и похоронитПутинская модель экспорта сырья рухнула. Газовые проекты потерпели крах, нефтяная отрасль начинает распадаться, при этом ни нефть, ни газ на внутреннем рынке не востребованы - промышленность благополучно уничтожена и существует либо под полным контролем Запада, либо представляет из себя бессистемные куски ранее могучих отраслей.

Банкротство страны всегда завершается сменой правящей знати. Которая, конечно, совершенно не горит желанием расставаться ни с властью, ни с собственностью. Поэтому эпидемия и борьба с ней - это механизм ожесточенной борьбы преступных кланов за выживание. Президент, который ранее был гарантом сохранения балансов, в этой войне лишний, поэтому он сбежал в бункер. Мало того, что он трус, так и в клановой борьбе на истребление он становится просто помехой. Что делать с ним, решат после того, как в целом зачистка будет завершена. Может, достанут из-за печки, отряхнут и выпустят снова плавать в батискафах, а может, и уберут вообще. Человек-символ поистрепался, нужен кто-то новый.

Инструментом истребления становится список социально и стратегически значимых предприятий. Попасть в него - означает выжить. Коррупционная история с бывшим кандидатом в президенты, которую подрядили спасти крабовые предприятия с помощью мамы-сенатора - это как раз попытка попасть в список тех, кому разрешат выжить в идущей бойне. Соответственно, те, кто вытащил эту историю наружу, не очень-то хотят спасения конкурирующей ОПГ, а наоборот. И таких историй, видимо, масса, все они будут сопровождаться либо крупными отступными коррупционного характера, либо переходом собственности, либо уничтожением конкурента вообще. Малый бизнес, у которого нет возможности противостоять разгрому, идет под нож целиком.

Читайте такжеИз-за коронавируса путинская система впала в ступорПонятно, что недовольство миллионов людей, которых война выбрасывает на обочину и ставит перед ними вопрос биологического выживания, неизбежно. Поэтому и вводится террористическое управление за гранью любой законности. Миллионы недовольных и протестующих могут вмешаться в элитную войну, поэтому их закрывают в квартирах и домах, беспощадно штрафуют - что угодно, лишь бы фрагментировать протест, загнать его в подполье.

Выбор у народа прост - либо тихо сдохнуть в нищете, либо умереть, сражаясь за свое будущее. Выбор на самом деле только такой. В любом ином сценарии выжить в этой войне смогут только те, кто полностью откажется от своих прав и свобод и добровольно согласится на новое рабство. Альтернатива - борьба за свое будущее. Борьба с риском проиграть, но без нее шансов нет вообще.