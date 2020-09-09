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Почему Украине больше вредит борьба с коррупцией, чем сама коррупция

Андрей Головачев

политический эксперт

9 сентября 2020, 11:55

Как это ни парадоксально, но меньшее из зол это вообще не бороться с коррупцией, чем заниматься тем видом борьбы, который у нас есть сегодня.

Спецназ НАБУ
Избирательная борьба с коррупцией наносит Украине непоправимый вред / "Слово и Дело"

Нынешняя внешне активная борьба с коррупцией, которую якобы проводят ГПУ, НАБУ, САП, МВД и СБУ, на самом деле не имеет никакого эффекта. Точнее, имеет отрицательный эффект.

По той причине, что главный принцип борьбы с коррупцией - это отсутствие исключений, равное отношение правоохранительных органов ко всем коррупционерам. Как только силовики в силу различных причин начинают заниматься избирательной борьбой с коррупцией, то все коррупционеры не бросают заниматься коррупцией, а просто стараются понять, по какому принципу принимается решение кого преследовать, а кого - нет.

Если это принцип клановости - коррупционеры войдут в нужный клан (читай партию). Если надо с кем-то делиться из силовиков - будут делиться и т.д. Поэтому коррупция не только не снижается, но многократно увеличивается, что и происходит в Украине.

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Но есть еще одна сторона избирательной "борьбы". Как только рядовые сотрудники правоохранительных органов понимают, что они не могут применять закон ко всем одинаково, они немедленно сами начинают заниматься коррупцией, потому что смысла играть в комиссара Катанью нет. Переубедить их в обратном уже невозможно.

Поэтому тут "либо/либо". Либо всех одинаково сажают, либо все занимается коррупцией. Второй вариант пока реализован в Украине в течение всех 30 лет независимости.

И, наконец, избирательная борьба с коррупцией очень опасна, тем что она провоцирует меж клановую войну. В этнически неоднородных странах такая практика зачастую приводит к перманентным политическим кризисам или даже гражданским войнам. Советский Союз развалился именно тогда, когда Андропов начал преследовать национальные кланы, погрязшие в коррупции.

Донецкие и крымские кланы сыграли решающую роль в уходе этих регионов из Украины после победы Евромайдана, так как они всерьез опасались за свои активы.

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Нынешняя активность силовиков также носит исключительно заказной, политический и коммерческий характер. А это означает, что цена вопроса во время выборов становиться очень высокой и поэтому каждые выборы у нас - это огромные риски раскола страны и различным майданов. От развала во время нас каждый раз спасает только Запад, который вызывает на ковер ключевых игроков и грозит им пальчиком.

А без Запада мы бы уже давно разбежались бы в разные стороны.

Как это ни парадоксально, но меньшее из зол это вообще не бороться с коррупцией, чем заниматься ее избирательной борьбой.

Андрей Головачев новости Украины НАБУ САП АКСУ СБУ МВД ГПУ
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