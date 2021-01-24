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Россия переходит к белорусскому сценарию

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

24 января 2021, 10:03

В реальной обстановке фашистского террора выход на улицу с протестом против режима - сам по себе подвиг.

Протесты в России: несогласованный поджопник омоновцу
Протесты в России: несогласованный с властями поджопник омоновцу / соцсети

Пожалуй, самое интересное сейчас - даже не сами протестные мероприятия, а реакция на них, и в особенности - у разнообразных провластных пропагандистов.

Основной мотив, как и следовало ожидать - протест собрал мало людей. Сколько нужно, чтобы этот аргумент выглядел нелепым? Миллион, два, пять, десять? Сколько бы ни вышло, их все равно будет меньше 145 миллионов жителей страны. Так что вескость аргумента, что называется, зашкаливает.

С Ютубом тоже несложно - 45-50 миллионов просмотревших нашумевший фильм? Это накрутка. В реальности - не более 100 тысяч. И то по разнарядке, чтобы отчитаться перед кураторами.

Всё это очень смахивает на аутотренинг. Выполнение рекомендации психиатра: "Я спокоен, я совершенно спокоен".

Нюанс в том, что в реальной обстановке фашистского террора выход на улицу с протестом против режима - сам по себе подвиг. А потому несколько нелепо козырять цифрами - здесь, скорее, логично оценить падающую стремительным домкратом легитимность власти, ее десакрализацию.

В реальности начался новый сезон политической активности, причем никаких социальных требований даже на первом его этапе уже нет. Нет иллюзий, значит нет требований.

Остаются только и исключительно политические лозунги и призывы. Естественно, строго в деконструктивистском ключе - массовые мероприятия для конструктива не предназначены в принципе. Разве что когда толпу свозят на автобусах выразить рабскую покорность тому или иному фюреру. Но и тут конструктива мало - тут просто демонстрация лояльности и только.

Демография протестов в России
Демография протестов в России

В этом смысле задавать вопрос - ну и что эта толпа предлагает? - значит, рассчитывать на кретинов. Толпа (а на митингах и шествиях именно толпа, и нет смысла называть ее чем-то иным) в принципе неспособна сплотиться вокруг конструктивной повестки. А вот на негативной - запросто. И сейчас негативная повестка только одна - долой. На улицы выходят не те, кто за Навального. На улицы выходят те, кого достал Путин и его ворье. На такой повестке собираются вместе самые разные люди - они и собрались.

Кстати, объединение "против" на строго негативной повестке совершенно разумно. Когда директор проворовался, когда его подчиненные пилят основные фонды и сдают их в металлолом, когда заводское начальство строит виллы в Австрии и покупает квартиры в Лондоне - то вначале их нужно уволить, и только потом назначать новое руководство. Вначале у старого нужно отобрать печать и право подписи, в противном случае никакой новой администрации на заводе не будет. И в этом случае деконструктивная повестка - увольнение проворовавшейся команды - всегда предшествует назначению новой. Последовательность только такая.

Читайте такжеЧетыре причины, почему Навальный не повторит успех украинских майдановУже поэтому задавать ехидный вопрос - а какая у вас программа? - прямо сейчас бессмысленно. До программы, увы, еще далеко. Вначале нужно выгнать руководство (желательно сразу за решетку под следствие), затем провести инвентаризацию того, что они не успели разокрасть. Составить хотя бы приблизительный список того, что возможно вернуть - и вот на базе этой инвентаризации строить проект реорганизации. Кстати, таких проектов всегда несколько. А параллельно нужно срочно назначать временную администрацию, которая будет хоть как-то держать на плаву предприятие в том состоянии, в котором оно пребывает (в плачевном, понятно).

И это - не задача митингов и протестов. Наоборот, на улице такие вопросы не только не решаются, но и не задаются. И это нормально, кстати.

Россия переходит к белорусскому сценарию, где власть психологически приняла отказ в своей легитимности и перестала ориентироваться на нее, взяв на вооружение чистый террор. Пока относительно успешно, но как это будет работать на длинной дистанции - вопрос. Для России этот сюжет выглядит весьма непростым - в отличие от гомогенной Белоруссии Россия очень сильно "разная". И один сценарий унитарного образца проводить одинаково везде невозможно.

новости России протесты в России Эль Мюрид
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