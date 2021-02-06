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Сказка о том, почему Порошенко не ввел санкции против Медведчука

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

6 февраля 2021, 08:29

Если бы Петр Алексеевич хотел "прессануть" Виктора Владимировича, он бы это сделал без всяких сантиментов.

Порошенко
Порошенко утверждает, что не мог ввести санкции против Козака-Медведчука/ Reuters

Вот умеют таки удивить у Петра Алексеевича. Его клиентелла вовсю бросилась доказывать отсутствие двойного или тройного дна своего патрона, что похоже и все они скопом запутались в версиях, почему при своей каденции Петр Порошенко не стал принимать решение о санкциях против Козака-Медведчука.

В очередной раз у них выходит в гегелевском духе - если факты противоречат моей "картине мира"— тем хуже для фактов.

В одном случае говорят, что Порошенко не хотел поставить под сомнение демократичность выборов президента, которые состоялись в 2019 году.

Другая версия от Порошенко - СБУ не предоставила ему как президенту Украины оснований для введения санкций. Еще одна версия от Порошенко, которую он озвучил недавно в эфире "Громадського", - нельзя вводить санкции против граждан Украины, ибо это запрещают Конституция и законы Украины.

Читайте такжеЗа отключение каналов Медведчука Зеленский расплатится президентским кресломДействующий закон "О санкциях" был принят еще в 2014 году. С тех пор, по решениям СНБО они вводились в действие указами президента и были не раз применены против различных граждан Украины. Причем в ряде случаев вообще не предоставлялось объяснений, почему граждане Украины подпали под санкции.

Решения о таких санкциях, введенных в период каденции Порошенко есть в свободном доступе. К примеру, не нуждающаяся в представлении Алена Березовская или мало кому известный левый активист Вячеслав Бедняк из Днепропетровска.

Вряд ли это смутит сторонников Порошенко. В их стройную картинку мира не вписывается факт партнерских и взаимовыгодных отношений Порошенко и Медведчука. Хотел бы Петр Алексеевич "прессануть" Виктора Владимировича, он бы это сделал без всяких сантиментов.

санкции Петр Порошенко Виктор Медведчук Андрей Золотарев
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