Трамп выиграет эти выборы - и будет убит

Байдену грозят серьезные неприятности из-за фальсификаций на выборах

Сообщается, что Байден поломал себе обе ноги. Пишут, что старичок, якобы, игрался со своими собачками и нечаянно поскользнулся.

Это, конечно, неправда. Нет, то что Байден весь поломался, так оно и есть. А вот причина другая. И скоро у Байдена ноги будут не ломаться, а... отниматься. От ужаса. Ведь президентство уплывает...

А что приплывает?

А приплывают большие неприятности для всей демократической мафии, которую сейчас принято по-научному называть deep state.

Вчера судья штата Джорджия постановил опечатать систему подсчета голосов Доминион для проведения расследования. В иске, поданном командой Трампа, утверждается (и судья посчитал это убедительным), что операторы системы Доминион вошли в сговор со спецслужбами Ирана и Китая с целью внесения недостоверных данных в пользу Байдена. Не могу ручаться за точность формулировки, но смысл именно такой.

Читайте такжеПосле выборов Штатами будут править коррупция и левая черньАналогичный иск подан и в штате Мичиган, где, кроме прочего, обвинения в фальсификациях выдвинуты против губернатора штата. И в Пенсильвании тоже.

Надо запасаться попкорном, - будет весело. Сейчас главная интрига заключается в ответе на вопрос "Начнёт ли Трамп проводить аресты предателей в ближайшую неделю?"

Если начнёт, то шансы Байдена стать Президентом, будут стремиться к нулю.

Мой прогноз пока неизменный: Трамп останется Президентом и... будет убит.

Америка демократическая закончилась. Впереди Америка корпоратократическая, бюрократическая и социалистическая. Правда, ненадолго.