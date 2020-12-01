Трамп выиграет эти выборы - и будет убит

Главная интрига - начнёт ли Трамп проводить аресты фальсификаторов выборов в ближайшую неделю.
Сообщается, что Байден поломал себе обе ноги. Пишут, что старичок, якобы, игрался со своими собачками и нечаянно поскользнулся.
Это, конечно, неправда. Нет, то что Байден весь поломался, так оно и есть. А вот причина другая. И скоро у Байдена ноги будут не ломаться, а... отниматься. От ужаса. Ведь президентство уплывает...
А что приплывает?
А приплывают большие неприятности для всей демократической мафии, которую сейчас принято по-научному называть deep state.
Вчера судья штата Джорджия постановил опечатать систему подсчета голосов Доминион для проведения расследования. В иске, поданном командой Трампа, утверждается (и судья посчитал это убедительным), что операторы системы Доминион вошли в сговор со спецслужбами Ирана и Китая с целью внесения недостоверных данных в пользу Байдена. Не могу ручаться за точность формулировки, но смысл именно такой.
Читайте такжеПосле выборов Штатами будут править коррупция и левая черньАналогичный иск подан и в штате Мичиган, где, кроме прочего, обвинения в фальсификациях выдвинуты против губернатора штата. И в Пенсильвании тоже.
Надо запасаться попкорном, - будет весело. Сейчас главная интрига заключается в ответе на вопрос "Начнёт ли Трамп проводить аресты предателей в ближайшую неделю?"
Если начнёт, то шансы Байдена стать Президентом, будут стремиться к нулю.
Мой прогноз пока неизменный: Трамп останется Президентом и... будет убит.
Америка демократическая закончилась. Впереди Америка корпоратократическая, бюрократическая и социалистическая. Правда, ненадолго.