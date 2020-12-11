Три песца бегут по направлению к Путину

Владимир Путин / Reuters

Редкий песец добежит до середины Кремля. Но уж если добегут целых три, а их следы на кремлёвском снегу пересекутся, нынешняя власть "слиняет в три дня".

Первый такой "песец" - старение, деградация, превращение в самопародию Путина и его режима; физическое угасание первого и хронический кризис второго.

Второй "песец" - возможное усиление санкций и давления Запада, ведущее к обострению экономического кризиса в России.

Третий "песец" - рост недовольства ухудшающейся экономической ситуацией и беспределом власти со стороны жителей крупных городов, перспектива глобального Хабаровска.

Читайте такжеЭлиты видят приближающийся коллапс и готовы свергать ПутинаКстати, при Андропове и Брежневе ровно вот эти три линии сошлись - очень сильно усилилось экономическое и военно-техническое давление Запада с одной стороны. С другой, старые дегенеративные элиты начали впадать в маразм или просто помирать. Третий – глухое недовольство закипало. И когда все эти три фактора сошлись во время перестройки, СССР рухнул.

Эти песцы уже выбежали навстречу друг другу из точек "А", "B" и "C". Однажды они встретятся в какой-нибудь точке "D", произойдет синергетический взрыв и режим рухнет от его ударной волны.

Когда это случится, не знает никто. Но процессы идут - Путин становится все старее, слабее и маразматичнее. Городской и средний класс Путина ненавидит, среди молодежи его рейтинг самый низкий. Санкционное давление нарастает. Так что в какой-то момент, когда все факторы совпадут, путинский режим, как говорил Розанов, "слиняет в три дня".