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У Украины есть только один путь выживания

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

17 декабря 2020, 08:31

Кремль никогда не скрывал, что Украина исторически должна быть в зоне интересов России. А Запад не слишком сопротивлялся этим планам.

Украина,зима
Украина еще может стать действительно независимой / УНИАН

По моему мнению, Украина, как независимое государство, появилась в мире не в результате успешной внутриполитической борьбы за свою независимость, а в результате борьбы коллективного Запада с Советским Союзом. Эта историческая причина стала родовой травмой, которая на десятилетия определила способ существеннее и развития Украины.

С 1991 года внешнеполитические факторы всегда играли более важную роль, чем внутриполитические причины. В своей внутренней и внешней политике Украина постоянно оглядывалась, как на Россию, так и на Запад. И как только одна из сторон оказывала повышенное внимание Украине, как тут же, другая сторона наносила ответный удар.

Более того, последние 10 лет украинский фактор становится важным явлением внутриполитической борьбы, как США, так и России.

Именно от планов и поведения Москвы и Вашингтона, в больше мере, зависело развитие или деградация Украины. А так как, ни та, ни другая сторона не хочет выпустить Украины из своей орбиты, наша страна топчется на месте уже целых 30 лет, пропуская вперед другие более удачливые страны.

В результате Украина среди бывших стран СНГ оказалась единственной страной, которая так и не сумела провести радикальные социально-экономические и политические реформы, восстановить свое благосостояние и оторваться от своего советского прошлого. Более того, по уровню государственной слабости и коррумпированности Украина прочно вошла в группу самых несчастных стран мира. И чем острее становится борьба Запада и России за Украину, тем хуже становится Украине.

В этой борьбе Кремль, используя свои огромные ресурсы и сложную внутриполитическую ситуацию Украины, чаще выигрывал, чем Запад. В результате, к 2020 году, Запад не имеет в Украине мощной политической силы и корпуса профессионалов в госуправлении, которые могли бы решить фундаментальные проблемы - проведение радикальных реформ, борьба с коррупцией и деоккупация захваченных Россией территорий. Читайте такжеПочему Украине нужна шляпа на елке

"Соросята", как и во времена Ющенко, показали свою полную непригодность и коррумпированность. Поэтому Запад постоянно вынужден идти на компромиссы с Москвой. Тем более, что на самом Западе нет единого мнения и силы воли, чтобы помогать Украине. Чем и пользуется Россия.

Последние 20 лет Кремль активно занимался форматированием Украины как своей геополитической провинции. Кремль никогда не скрывал, что Украина исторически должна быть в зоне интересов России. А Запад не слишком сопротивлялся этим планам.

И для того чтобы всегда контролировать Украину Кремль активно подбирал удобных для себя политиков и олигархов. Кремль практически 30 лет пытается сохранить монополию на выбор Украины президента или премьер-министра. Любой премьер-министр, который пытается отстаивать национальные интересы Украины, тут же подвергается Кремлем жесткой обструкции. Попытка Запада провести в 2004 году своего проамериканского президента Ющенко, с которым было связано столько украинских надежд, закончилась полным провалом. Кремль через олигархов и "пятую колонну" быстро нашел к нему ключи и заставил его поставить премьер-министром откровенно пророссийского Януковича.

Украинский олигархат, как главный проводник внешнего влияния, вырос в могучую экономическую и политическую силу, не благодаря радикальным экономическим реформам, а благодаря интенсивному сотрудничеству с Кремлем и чудовищной коррупции. Именно коррупция является одним из главных эффективных механизмом воздействия путинской России на Украину. Вот почему Кремль так сильно "штурмует" рыхлую, малоэффективную, но реально существующую, антикоррупционную структуру Украины. Читайте такжеКак упоротые техасцы преподнесли Украине хороший урок

Кремль доказывает украинцам, что борьба с коррупцией является лучшим примером вмешательства Запада во внутренние дела Украины. Точно также российская пропаганда доказывает своим гражданам, что антикоррупционная деятельность Навального инспирирована Западом и противоречит интересам России.

Но, правда и то, что наши президенты и олигархи научились использовать антикоррупционные органы в борьбе со своими экономическими конкурентами или политическими противниками. Точно так, как бывший президент-олигарх Порошенко показал всему миру пример как можно под видом банковской реформы, на которой настаивал Запад, стать миллиардером в нищей стране.

И выход не том, чтобы бесконечно ждать падения жестокого Путина в России или надеется на милость и благосклонность нового президента США Байдена, который станет горой за Украину. Никто кроме самих украинцев не избавит нас от жесткого прессинга России и циничного равнодушия Запада.

Поэтому консолидация национал-патриотических сил Украины, но без участия олигархов, коррупционеров или обанкротившихся политиков - единственный путь к выживанию страны и превращения ее в процветающий субъект нового справедливого мирового порядка.

Петр Порошенко Виктор Небоженко новости Украины Россия
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