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Украине нужно смотреть не на США, а на Великобританию

Александр Кочетков

политический аналитик

9 ноября 2020, 19:18

Британия намерена выйти из тени Штатов и взяться за РФ.

флаг,Британия
Украине стоит максимум сил сосредоточить на Великобритании / Reuters

Не понимаю нашего воспаленного внимания к выборам в США. И это при рекордно низкой явке на выборы в Украине. Оно было бы оправданным, если бы у нас со Штатами наблюдалось взаимодействие. То есть, взаимный обмен информацией, обсуждение общей проблематики, выработка совместных решений и все остальное.

Но у нас же использование, когда информация и решения анализируются и принимаются в другом месте, а на нас спускается только команда к исполнению! И какая разница, от чьего имени нас будут использовать Штаты?

Да, активность Петра Порошенко, Сергея Лещенко и других подобных, спешно выкладывающий фото в стиле "Я и Байден", вполне рациональна — они хотят попонтоваться своей крутизной и как бы защищенностью.

И сейчас сановный лицемер ПАП, а также "Слуги транснационалов" примутся вываливать на Владимира Зеленского тонны дерьма. Его, разумеется, критиковать надо, но лучше внутри страны. А насчет импотентности нынешней украинской власти американцы и сами разберутся, без нашептываний от наших бывших. Точнее, уже давно разобрались.

Читайте такжеПочему мир оказался на пороге третьей мировой войныОпять-таки, с появлением, судя по всему, нового хозяина Белого дома можно было бы перезагрузить отношения. И попытаться исправиться то, что было неправильно. Но для этого надо иметь внешнеполитическую проукраинскую стратегию.

И если бы у окружения Зеленского присутствовали зачатки стратегического мышления и инстинкта самосохранения, то они бы сейчас максимум сил сосредоточили на Великобритании. Потому что Британия, судя по многим факторам, намерена выйти из тени Штатов и взяться за РФ, а заодно и за нас всерьез.

Чтобы не получилось, что шахматную доску, которую давно представляет Украина, вдруг не решили неожиданно для нас перевернуть.

Петр Порошенко Владимир Зеленский Джо Байден Александр Кочетков
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