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Украинская экономика летит под откос

Александр Гончаров

директор Інституту розвитку економіки України

15 сентября 2020, 09:52

Есть как минимум пять показателей, которые говорят о том, что наша страна находится в сложном финансовом положении.

Украина, кризис, падение, замедление, снижение, экономика
У Украины явные экономические проблемы / x-true.info

Ниже всего лишь официально признанные властями финансово-экономические показатели.

Во-первых, за 8 месяцев текущего 2020 г. товарооборот Украины составил 64,2 млрд. долл. США, что на 9,7% или 7 млрд. долл. США меньше, чем за аналогичный период прошлого 2019 г. (71,5 млрд. долл. США).

Сальдо (разница между экспортом и импортом) — отрицательное – 2,4 млрд. долл. США (экспортировали больше всего в Китай — 4,3 млрд. долл. США, в Польшу — 2 млрд. долл. США, Россию — 1,8 млрд. долл. США).

Во-вторых, за год руководства Абромавичусом и Найемом полностью провалено экспортное направление украинского госконцерна "Укроборонпром": экспорт вооружений упал почти в 3-и раза (за I-ю половину этого 2020г. экспортировано вооружения на 145 млн. долл. США, тогда как за I-ю половину прошлого 2019г. – на 908 млн. долл. США).

В-третьих, с начала текущего 2020 г. объем наличных денег вне банковской системы Украины увеличился на 22,4% или на 77,9 млрд. грн. до рекордных 470,5 млрд. грн.(!), которые совершенно не работают или не инвестируются в экономику нашей страны, а хранятся в трехлитровых банках.

В-четвертых, с начала этого 2020 г. и по 9 сентября только в самом благополучном Киеве служба занятости зарегистрировала 32,6 тыс. безработных – это почти в 4-е раза больше на аналогичную дату прошлого 2019 г. (8046 безработных).

Читайте такжеБюджет "спылесосили", украинцев ждет небывалая инфляцияЧто еще? Ах, да – МВФ до сих пор не решил, когда сможет предоставить Украине следующий транш кредита по программе Stand-by, хотя ранее обещал закрыть этот вопрос до конца 2020 г. В эти же дни Всемирный банк стал призывать власти Украины ускорить принятие законов, необходимых для своевременного запуска рынка земли, который ожидается в июле следующего 2021 г. Совпадение?

А как закрывать бюджетные "дыры"? Соответственно, на полную мощь работает наш печатный станок: объем денежной массы в Украине с начала 2020 года вырос на 16,6% или на 227,7 млрд. гривен!

А в остальном всё хорошо, всё хорошо...

Александр Гончаров новости Украины
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