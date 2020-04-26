В отношениях с Лукашенко Путин пробил новое дно

По нефтрепроводу Дружба РБ сможет получать американскую нефть / Газета 2000

Новая драма в нефтеотношениях между Беларусью и Россией.

Пока Украина занята коронавирусом и годовщиной пребывания Зеленского у власти, соседняя Беларусь решила закупать нефть не в России, а в Польше.

То есть пока в России не знают, что делать с "отрицательными ценами" и готовы буквально сжигать нефть, "братская" Беларусь (которая, кстати, является частью эфемерного российско-белорусского "союзного государства") покупает нефть у натовской Польши.

Более того – прорабатываются варианты, чтобы Минск мог покупать и американскую нефть, с использованием реверса. Ирония и в том, что саудовская и американская нефть могут поступить в Беларусь по нефтепроводу… "Дружба", который до сих пор использовался Россией для поставки сырья в Европу.

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Причина элементарно проста – Путин не только не может договориться о сокращении производства с саудитами, он даже не может договориться о цене нефти с ну очень лояльным руководством Беларуси.

Это, собственно, шикарная иллюстрация геополитического "гения" хозяина Кремля, который грезит супервлиянием России в мире, но не может повлиять на часть собственного "союзного" государства.