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Владимиру Зеленскому пора заявить на весь мир, что Путин - убийца

Юрий Бутусов

журналист

24 марта 2021, 08:35

США дали моральную оценку всей российской политике. Очередь за Украиной.

Зеленский Путин
Владимир Зеленский должен повторить слова Байдена о Путине / Reuters

Убийца ли Путин? Это сейчас главный политический тест мировой политики, который надо задать каждому политику в Украине.

Заявление президента США Байдена и заявление Белого дома, что "Путин - убийца!" - это новый категорический императив, который требует полной переоценки отношения к РФ в украинской власти и в окружении Владимира Зеленского.

Почему Верховный Главнокомандующий Зеленский не делает обращений с осуждением убийств украинских воинов на Донбассе? Готов ли сам Зеленский дать честный ответ на вопрос, на который дал ответ президент США?

Готов ли дать честный ответ Андрей Ермак, который фактически управляет внешней и внутренней политикой Украины?

Читайте такжеБайден назвал Путина убийцей и теперь у него проблемаСША дали моральную оценку всей российской политике. Нельзя заглядывать в глаза убийце. С убийцей нельзя вести какие-то сепаратные переговоры - иначе ты одобряешь его преступные действия. Убийце нельзя доверять. Убийца должен быть вне закона, вне рамок человеческой морали. Убийца и все, кто его поддерживают, заслуживают либо наказания либо смерти.

И не удивительно, что в российских государственных СМИ - истерика, и не удивительно, какой колоссальный резонанс вызвали в мире слова Байдена.

Кремль понимает, что Байден своими словами начал строить санитарную зону вокруг России и Путина. США решительно углубляют пропасть между Россией и свободным цивилизованным миром.

Происходят глобальные изменения. Никакие санкции с РФ уже не будут сняты - наоборот, Украина должна сделать все для их усиления. Любая сейчас провокация на фронте и любое убийство украинских военных должны получать максимальный резонанс и максимальное возмущение со стороны украинских властей.

Читайте такжеБайден должен уничтожить Путина в ближайшие четыре годаВопрос - "Считаете ли вы, что Путин убийца?" - этот вопрос украинские журналисты должны задать каждому украинскому политику, депутату парламента, чиновнику ОП, каждому министру Кабмина и самому президенту Украины.

Молчать недостаточно. В мире создается новый мощный антипутинский фронт, и Украина обязана быть в первых рядах сопротивления.

"Путин - убийца!" Давайте скажем это и давайте относиться к убийце как оно того заслуживает.

Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден Юрий Бутусов новости Украины
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