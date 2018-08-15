Вятрович обвинил Россию в "присвоении истории" Руси

Владимир Вятрович / Главред

Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что Россия пытается присвоить историю Древней Руси на протяжении "сотен лет".

"Россия начиналась как империя именно с этого. Она строила свою идентичность через украденную часть украинской истории вместо того, чтобы искать собственные исторические корни. Россия хотела себя легализовать через присвоение прошлого Руси, которое считалось более древним, более славным", - цитирует Вятровича "Украинская правда".

По мнению директора УИНП, Украина должна защищать свою историю, а лучшая защита, по его словам, - это увеличение осведомленности граждан.

В июле в интервью сербскому телеканалу РТС президент Украины Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину.

"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - сказал он.