Вятрович обвинил Россию в "присвоении истории" Руси

По мнению директора УИНП, Украина должна защищать свою историю.
Директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил, что Россия пытается присвоить историю Древней Руси на протяжении "сотен лет".
"Россия начиналась как империя именно с этого. Она строила свою идентичность через украденную часть украинской истории вместо того, чтобы искать собственные исторические корни. Россия хотела себя легализовать через присвоение прошлого Руси, которое считалось более древним, более славным", - цитирует Вятровича "Украинская правда".
По мнению директора УИНП, Украина должна защищать свою историю, а лучшая защита, по его словам, - это увеличение осведомленности граждан.
В июле в интервью сербскому телеканалу РТС президент Украины Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину.
"28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана украинская церковь. В Украине есть мать-церковь - Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот", - сказал он.