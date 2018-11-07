"Одним словом, пи*дец": соцсети оценили "казацкое" шоу соратников Порошенко с письмом Путину

facebook.com/alexeygoncharenko

Депутаты Верховной Рады, которые попали в список антиукраинских санкций России, написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, позируя в стиле героев картины Ильи Репина "Запорожцы" (также известна как "Запорожцы пишут письмо турецкому султану").

"Велосипед выдумывать не стали. Наши предки казаки уже подали пример, как вести переговоры с врагами на международном уровне. Конечно же, прошло много времени и адресат послания изменился. Но слова, которые все предельно ясно объясняют - остались", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко ("БПП").

Письмо также подписали депутаты Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш (все - "Блок Петра Порошенко").

Пользователи соцсетей в основном негативно отреагировали на устроенное нардепами шоу, напомнив им о выполнении их прямых обязанностей, за что они получают зарплату из карманов украинцев.

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"Это называется одним словом "Пи..ц". Им, су*а, смешно. Им весело. Им санкции в радость и гребаный пиар, для которого использовали президиум парламента. Им очень хочется, чтобы сейчас их показали по российскому ТВ, а затем они будут выкладывать скриншоты из российских телеэфиров, мол, смотрите - я враг Путина, меня российские телеканалы показывают. И ржут надо мной, придурком", - пишет в Facebook журналистка Марьяна Пецух.

При этом Пецух предложила собственный вариант письма:

"Я - депутат, е*анько несчастный, и сам себе не друг и не брат, так как у самого психиатра - пациент. Какой я к черту депутат, когда голый зад перепутал с головой. Не буду я, придурок такой, под собой украинский народ иметь. потому заворот моего головного мозга не боится народ, а хочет под с*аку мне дать. Вот так я себе поставил диагноз придурка. Поэтому пошел свиней сельских пасти. Теперь заканчиваю, у меня немного недержание языка, месяц в небе, год в книге, а день у нас такой, как у вас, так целую всех в задницу вас".

"алексей гончаренко и остальные поцы сделали ход самими собой и сами себе написали письмо. итак, официально заявляю, что победа над россией начнется и закончится одним: перепи*дить всех этих пи*орков на*уй к е*еням - в ус*ачь", - пишет в Facebook блогер Стас Домбровский.

"Это объявление войны РФ? Тупорылые мрази", "Лёша, а шо такое? Чего так пусто под твоим постом? Колхозаны не разделяют вашего ликования остроумного?" "Клоуны", "Нахуя мы за этих клоунов голосовали?" - пишут пользователи в комментариях непосредственно под постом Гончаренко.

"Будет интересно посмотреть как херои повезут эту "гумагу". Или забздят? Не забздишь, а алёша?" - интересуется Андрей Андреевич.

"Если б вы так пенсии повышали как строчите письма ху*лу", - пишет Михаил Андреев.

"В этой стране еще остались нереформированные санитары??? Куда они смотрят?)" - спрашивает Виктория Светлова.

"Это уровень. Я вам ещё пару фокусов подскажу. Гляди: кучу гов*а на коврик придверный кладёшь, накрываешь газетой, поджигаешь, звонишь в дверь и убегаешь", - шутит Яков Блюмкин.

"Барна привет приходи в подвал там мы тебе лезгинку станцуем", - пишет Саша Козлов.

22 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

В документе сказано, что такое решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов".

1 ноября соответствующее постановление подписал премьер РФ Дмитрий Медведев. Санкции введены в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. В списке оказались в основном украинские депутаты, чиновники и бизнесмены.