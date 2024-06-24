'РФ движется в нужном для нас направлении': генерал описал сценарий падения России

В России может все посыпаться. События в стране-агрессоре могут разворачиваться непредсказуемо.

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Генерал описал сценарий падения России/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Ситуация в стране-агрессоре России может измениться, если в определенных кругах увидят, что политика российского диктатора Владимира Путина приводит не только к стагнации, а к провалу.

Но сейчас лучше анализировать ситуацию через призму событий на фронте - у россиян всё меньше бронетехники и снижаются общие возможности для ведения войны. Поэтому российская оккупационная армия не способна эффективно продвигаться вперед. Такое мнение высказал генерал-майор запаса, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Ягун в интервью Главреду.

По словам Ягуна, в РФ может всё посыпаться. По его словам, сейчас трудно говорить о сроках, когда это может произойти, но события могут разворачиваться непредсказуемо.

"В качестве примера можем вспомнить, что случилось с правительственными войсками Афганистана или Южного Вьетнама. Все у них было нормально - деньги и военная техника стабильно предоставлялись. Однако в определенный момент что-то пошло не так и резко всё рухнуло", - отметил он.

Генерал-майор запаса считает, что ситуация в России может измениться, если в определенных кругах увидят, что политика Путина приводит не только к стагнации, а к провалу. Некоторые политики и чиновники пытаются подстроиться под ситуацию и уже высказывают мысли о построении социализма с "красивым лицом".

"Однако кому понравится, когда у него начнут забирать заводы, корабли и пароходы? Царизм восстановить не могут, потому что нет элиты. Воссоздать Советский Союз не способны тоже, потому что надо будет всё отдавать и делиться, чего делать очень не хочется. Никто ничего конкретного не предлагает, поэтому они строят гибридную систему, которая в определенный момент перестанет работать. И тогда кто-то из богачей скажет: слушайте, а зачем нам это надо? Давайте за спиной всех фигур договоримся и создадим для себя совсем другие рамки. Кто имеет деньги - выкрутится, а с остальными будем разбираться", - сказал Ягун.

По его словам, в любой момент в России что-то может произойти. Возможен сценарий "черного лебедя".

"Конечно, хотелось бы, чтобы всё произошло как можно скорее, но в ближайшее время такого развития событий я не прогнозирую. Впрочем, россияне движутся в нужном для нас направлении. Ситуацию лучше анализировать сквозь призму событий на фронте, а не риторики России. У россиян всё меньше бронетехники, снижаются общие возможности для ведения войны. Их военных меньше не становится, но они уже либо лезут пешком, либо используют мотоциклы. Причем не профессиональные мотоциклы, с заводов, а украденные в соседних селах. Если вспомнить российскую пропаганду, надо сказать, что такая армия не способна дойти ни до Львова, ни до Варшавы. Не говоря уже о Берлине, о чем они так мечтают", - сказал Ягун.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, что грозит Китаю, если он окажет прямую военную поддержку России:

Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Ранее дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко отмечал, что распад России неизбежен, она выходит на финишную прямую. Запад еще боится распада РФ, но в 1991-м история не послушалась президента США и премьера Британии, которые так же не хотели распада СССР, отметил дипломат.

Также ранее Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать. У России не хватает техники, поэтому оккупанты берут ту, которой по 50-60 лет. Но экономических перспектив у РФ становится всё меньше, поэтому и меньше возможностей воевать.

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