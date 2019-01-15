Ярош сказал, когда и как Украина может вернуть часть Донбасса

Украина может вернуть захваченную часть Донбасса за пять лет, полагает нардеп

Народный депутат, командир Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош считает, что Украина способна вернуть захваченную часть Донбасса за пять лет.

Украинское государство может взять под контроль захваченную боевиками территорию Донбасса и не понести большие потери, рассказал политик в интервью Украинской правде.

По словам собеседника, захваченный Россией Крым нашей стране будет вернуть труднее.

"Проведение военной операции против фактически уже военной базы РФ — это слишком большие потери в личном составе и технике. Учитывая рельеф и другие факторы, провести успешно операцию в Крыму нам не удастся", — отметил он.

Народный избранник полагает, что абсолютно реален даже военный способ возврата части Донбасса. "Конечно, при определенной дипломатической поддержке. В пределах пяти лет это реально сделать. Без больших потерь. Мы туда зайдем, проведем небольшую зачистку, и все станет на свои места", — заявил Ярош.

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"Мы просто заберем Крым. Посмотрите на акции протеста в России, на которые даже школьники выходят. Все большое начинается всегда с очень маленького. Любая империя не может существовать вечно", — добавил нардеп.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.