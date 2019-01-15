Ярош сказал, когда и как Украина может вернуть часть Донбасса

15 января 2019, 15:20

РФ как империя развалится обязательно, полагает нардеп.

Нардеп полагает, что Украина может вернуть захваченную часть Донбасса за пять лет
Украина может вернуть захваченную часть Донбасса за пять лет, полагает нардеп

Народный депутат, командир Украинской добровольческой армии, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош считает, что Украина способна вернуть захваченную часть Донбасса за пять лет.

Украинское государство может взять под контроль захваченную боевиками территорию Донбасса и не понести большие потери, рассказал политик в интервью Украинской правде.

По словам собеседника, захваченный Россией Крым нашей стране будет вернуть труднее.

"Проведение военной операции против фактически уже военной базы РФ — это слишком большие потери в личном составе и технике. Учитывая рельеф и другие факторы, провести успешно операцию в Крыму нам не удастся", — отметил он.

Народный избранник полагает, что абсолютно реален даже военный способ возврата части Донбасса. "Конечно, при определенной дипломатической поддержке. В пределах пяти лет это реально сделать. Без больших потерь. Мы туда зайдем, проведем небольшую зачистку, и все станет на свои места", — заявил Ярош.

Читайте такжеДипломат оценил готовность Украины к войне с РоссиейПолитик уверен, что Россия как империя развалится обязательно.

"Мы просто заберем Крым. Посмотрите на акции протеста в России, на которые даже школьники выходят. Все большое начинается всегда с очень маленького. Любая империя не может существовать вечно", — добавил нардеп.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Крым
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
16:01
Психолог рассказал, какие проблемы чаще всего заедают люди
15:54
Носки "в какашки": скандальный нардеп Лещенко появился в Раде в странном наряде
15:52
Стало известно, кто напал на Дзидзьо: полиция разыскивает двух иностранцев Видео
15:47
В Черновцах пассажир и водитель устроили мордобой прямо в автобусе Видео
15:45
России нужна в Украине власть предателей и коллаборантов - нардеп выборы
15:38
"Пройдет помпезно": СМИ назвали дату выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты Видео
15:20
Очень горячо: экс-подруга Ди Каприо показала пикантное селфи
15:20
Ярош сказал, когда и как Украина может вернуть часть Донбасса Видео
15:13
Пленные украинские моряки: московский суд вынес решение Видео
15:12
Глава Евросовета призвал "остановить ненависть" после убийства мэра Гданьска
15:08
В Дании арестовали четверых украинцев – МИД
14:51
Светлана Лобода без макияжа встревожила фанатов изнеможенным видом
14:46
У Порошенко рассказали, сколько приходов ушли из УПЦ МП ради ПЦУ
14:30
Военный эксперт назвал толстые намеки первых лиц России на проблемы Керченского моста Видео
14:17
В Кабмине анонсировали новое повышение цены на газ для населения Видео
14:16
Алла Пугачева едва не задохнулась на сьемках шоу Видео
14:05
Психолог рассказала об угрозах постоянного самокопания Видео
13:50
Рева похвастался, насколько за год выросла средняя зарплата украинцев Видео
13:25
"Слава Украине!": в Москве начался суд над пленными украинскими моряками Видео
12:58
Задержан подозреваемый в поджоге на территории Киево-Печерской лавры Видео
12:38
Суд Таиланда вынес приговор Насте Рыбке и Алексу Лесли
12:36
Аренда с правом выкупа: СМИ рассказали, где продолжит карьеру Коноплянка Видео
12:21
Ким Кардашьян проговорилась, что ждет четвертого ребенка и назвала его пол
12:19
"Он лжец. Он врет": иерусалимский патриарх обличил политические интриги в Украине из-за томоса Видео
12:17
"Передали металлолом": Мосийчук раскритиковал военную помощь от Запада Видео
11:51
Рекордная прибавка в цене: назван наиболее подорожавший в Украине продукт Видео
11:50
Беларусь доказала, что с Россией компромис невозможен мнение
11:45
Оттепель и снег: синоптик рассказала, какой будет погода в Киеве и Украине до Крещения 2019 Фото Видео
11:41
"Смерть Путина и смута": Ярош спрогнозировал в России большую борьбу кланов Видео
11:39
Голышом в снегу: Сергей Бабкин удивил смелыми фото с женой
11:33
"Кровь" и файеры: в Одессе у консульства РФ произошли столкновения полиции с митингующими Фото Видео
11:19
"Дела действительно плохи": в Кремле оценили шансы прекращения войны на Донбассе Видео
11:10
Названо главное условие объединения Беларуси и России
11:05
"Наступает на пятки": Оля Полякова со старшей дочерью устроила фотосессию в бикини Фото
10:53
Шпионский скандал в США: разведка сообщила, в чем вина Кремля Видео
10:42
Девушка дня Instagram: горячая модель Victoria's Secret Жизель Оливейра Фото
09:50
Тарифы, шансы Порошенко, переговоры по Донбассу: главные заявления Юлии Тимошенко Видео
09:48
"Это не бирюльки, а очень серьезная вещь": Песков прокомментировал санкции против Северного потока-2 Видео
09:30
"Конвейер — убийца": на Волыни на предприятии произошла трагедия
09:15
Сильвестров день: почему нельзя есть курицу 15 января и другие приметы дня Видео
09:05
"Упал, начал трястись": СМИ рассказали о смерти мужчины в киевском супермаркете Фото
08:40
Метели, мокрый снег, гололедица: в Укргидрометцентре предупредили о погодных неприятностях Видео
08:26
Почему Россия до сих пор не присоединила Беларусь мнение
08:10
Евро "исхудал", доллар — просел: в Украине серьезно укрепили гривну Видео
07:45
Убийство мэра Гданьска: суд принял решение по обвиняемому Видео
07:36
Топ-5 продуктов, которые приводят организм на грань истощения Видео
07:20
Взрыв и обрушение части многоэтажки в России: число жертв возросло Видео
07:13
"Потепление и похолодание": синоптик предупредила о погодных качелях в Киеве Видео
06:59
Ходит по грани: чем опасен пиар Порошенко на томосе мнение
06:34
"Гимн рабов": астролог объяснил, почему Украине нужно изменить главную песню Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять